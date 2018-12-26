Мать драконов и чемпион Китая: Легендарные мастера Кунг-фу приехали на Алтай

23 декабря в Барнауле прошел международный турнир по Кунг-фу «Путь дракона», посвященный 78-летию со дня рождения мастера боевых искусств Брюса Ли. На Алтай приехали спортсмены с разных регионов и легендарные мастера из Китая. После турнира они собрались за круглым столом, чтобы обсудить возможности развития Кунг-фу на Алтае и России.

- На турнире выступали от новичков до участников международных соревнований. Особенно порадовало выступление 19-летнего чемпиона Китая по Кунг-фу Ли Сяояна. Это был взрыв. Дети стояли, раскрыв рот. Участие такие гостей в турнире как раз и нужно, чтобы малыши посмотрели к чему надо стремиться, - рассказал первый вице-президент федерации Кунг-фу России Владимир Сурков.

Кстати, в Китае, как и Алтайском крае, Кунг-фу занимаются, начиная с четырех лет. Верхнего ограничения по возрасту нет. При этом мастера уверяют, занятие этим искусством - прямой путь к долголетию.

- Им могут заниматься все, начиная от направлений для поддержания здоровья, до контактных поединков. Кунг-фу помогает развивать духовные, физические и интеллектуальные возможности человека. Только представьте, насколько развитой должна быть нервная система, чтобы координировать разноплановые движения, - говорит Сурков.

Стоит отметить, что алтайские мастера одни из самых сильных в России, серьезную конкуренцию им могут составить разве что Москва и Петербург. Но как говорят специалисты, сравнивать сложно – в Кунг-фу 120 направлений и каждый регион развивает свою дисциплину.

Мать драконов

Среди почетных гостей турнира в Алтайском крае присутствовала главный тренер сборной Китая по Кунг-фу Ши Чжун-сю. Этой хрупкой на вид женщине почти 70 лет, но обманываться не высоким ростом и доброжелательным видом не стоит. Эта дама, кого хочешь, уложит на лопатки. Ее называют «Матерью драконов» за то, что воспитала целое поколение чемпионов Китая и мира. От таких комплементов воительница отмахивается.

По ее словам, женщины хорошие спортсменки, но они также могут быть и замечательными матерями – мягкими и нежными, несмотря на стальные кулаки.

Кстати говоря, легендарным мастерам Кунг-фу не раз приходилось применять свои навыки в реальных стычках со шпаной на улицах – из всех них они выходили победителями.

Про Джеки Чана и «Кунг-фу-Панду»

По словам участников круглого стола из Китая, известного актера Джеки Чана, на фильмах которого выросло не одно поколение, в их стране хорошо знают и гордятся. А вот про «Кунг-фу-Панда» взрослые мастера услышали впервые. Зато 19-летний чемпион Ли Сяоян сразу понял, о чем идет речь.

В Китае философия кунг-фу пронизывает все – повседневную жизнь, кино, работу. Это не шутка, если в нашей стране на вышедших на улицу по утрам для гимнастики смотрят с недоумением, то в Поднебесной массовое занятие спортом обычное дело, не говоря уже о поддержке, которую выделяет государство на поддержку кунг-фу.

В нашей стране пока это дисциплина находится в частных руках, но с каждым годом уважение к ней крепнет.

- Мы выступаем на городских мероприятиях. В Китае говорят, пока не попробуешь, никогда не поймешь, какое блюдо самое вкусное. Наша задача показать людям, что такое кунг-фу, потому что нам есть, чем гордиться, - рассказал Владимир Сурков.

Где заняться кунг-фу в Барнауле

Школа Кунг-фу Владимира Суркова

пр. Красноармейский, 72

ул.Шумакова 74б

Цена: 1600-3500 рублей

Пекинская школа Шаолиньского Кунг-фу

Взлетная ул. 35

Цена: 1800-2500 рублей