2018-12-26T13:52:07+03:00
Общество

Когда в Барнауле закончатся морозы

Синоптики пообещали в новогоднюю ночь всего -16 градусов
Дарья САВЕНКО
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В Новый год погода будет комфортнойВ Новый год погода будет комфортнойФото: Олег УКЛАДОВ
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Морозы отпустят Барнаул в последний день уходящего года, а до этого нам по-прежнему остается кутаться в теплые вещи и идти до работы перебежками.

Согласно предварительным прогнозам алтайских синоптиков, погода в краевой столице начнет меняться уже 28 декабря. Ночные температуры останутся почти такими же, а вот дневные существенно повысятся.

Так, днем в среду, 26 декабря, в Барнауле за окном было -25...-27 градусов. В четверг, 27 декабря, столбик термометра уже покажет -20…-22 градуса, а в предпоследний рабочий день, 28 декабря, и вовсе обещают -15...-17! В такую погоду уже не страшно выходить на улицу и ездить по магазинам в поисках подарков к Новому году. Осадки в эти дни не ожидаются, а ветер можно даже не заметить – всего 2-7 метров в секунду.

Порадуют горожан и предновогодние выходные – днем столбик термометра поднимется до -10…-15 градусов. В последний день 2018 года синоптики и вовсе обещают -6 градусов, а в новогоднюю ночьна 1 января - минус 16. Кажется, будто уходящий год решил напоследок порадовать барнаульцев и подарить теплый снежный день.

О январских выходных говорить пока рано – погода настолько непредсказуема, что метеорологи дают точные расчеты по температуре только на пять дней. Однако на основе многолетних наблюдений синоптики предполагают, что сильные морозы до -35…-40 градусов ожидаются в последнюю неделю января.

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