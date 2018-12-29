Погода на Новый год 2019 в Барнауле

Последний день 2018 года будет для жителей Барнаула по-настоящему теплым.

Сегодня, 30 декабря, воздух прогреется до -11...-13 градусов. Осадков не ожидается. Ветер юго-восточный, 3 - 8 метров в секунду.

В канун Нового года, 31 декабря, в Барнауле ночью прогнозируют -18...-20 градусов, днем потеплеет до -4...-6 градусов. Временами в городе будет идти снег, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 5 - 10 метров в секунду.

Новогодняя ночь на 1 января также будет комфортной: -9...-11, небольшой снег. А вот днем ожидается даже холоднее, чем ночью.

В целом о погоде на январь говорить пока рано – она настолько непредсказуема, что метеорологи дают точные расчеты по температуре только на пять дней. Однако на основе многолетних наблюдений синоптики предполагают, что сильные морозы до -35…-40 градусов ожидаются в последнюю неделю января.

Тем временем, синоптики предупреждают о неблагоприятных метеоусловиях, которые повышают уровень загрязнения воздуха в Барнауле. Над краевой столицей висит так называемое «черное небо».