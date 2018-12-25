Редкий случай: Вторая тройня за год родилась на Алтае

В алтайском перинатальном центре выписали тройню – мальчишки появились на свет 11 ноября. Но из-за того, что они родились раньше положенного срока на полтора месяца, врачам потребовалось приложить немало усилий, чтобы они выросли и начали самостоятельно кушать.

- Это больше радость была, чем неожиданность. Мы совсем не думали, что так сразу раз и трое получатся. У меня первые секунды, может быть, радости совсем и не было, больше страшно за малышей было, - рассказала мама тройняшек Александра Кравцова.

Вес детей составил от 1540 до 1980 граммов. Это первые дети в семье барнаульцев Александры и Ивана. Новорожденных родители назвали Максим, Костя и Егор. В день выписки теперь уже три богатыря мирно посапывали на руках родителей.

- Родители тройняшек получили сразу два сертификата на получение финансовой поддержки от государства. Федеральный материнский капитал, выдаваемый при рождении второго и последующих детей в размере 453 тыс. рублей и региональный (при появлении в семье одновременно трех детей) в сумме 150 тысяч рублей, - рассказали в краевом перинатальном центре.

Кстати, врачи говорят, тройни рождаются редко - за 28 лет работы перинатального центра это 50-ые по счету тройняшки.