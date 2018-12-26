На дне Телецкого озера, у подножья Белухи и на Ямайке: Где жители Алтайского края встретят Новый год

Для одних Новый год – это время карнавала и вечеринок, для других – праздника в кругу самых близких людей с семейными традициями, а для третьих - экстремальных путешествий. «Комсомолка» спросила жителей Алтайского края, где и как они собираются провести новогоднюю и ночь и последующие каникулы.

Глубоко под водой

Пока лежебоки будут доедать новогоднее оливье, алтайские дайверы собираются опустить на дно Телецкого озера в Алтайском заповеднике.

- В новогодние каникулы можно насладиться тишиной, послушать звон ручья и зимний прибой в Алтайском заповеднике в поселке Яйлю. Приедут наши друзья, дайверы из разных городов, - рассказала Татьяна Клименко.

ФОТО: Роман-ВОРОБЬЕВ-Татьяна-КЛИМЕНКО

Кстати, дайверы признаются, температура воды хоть и медленно, но опускается, зато видимость становится лучше. Того и гляди, в кристально чистой воде блеснет шлем одного из воинов легендарной армии, которая, по преданию, покоится в глубинах Телецкого озера. В прошлом году накануне праздника дайверы тоже совершали погружения в озере и даже прихватили с собой бутылку шампанского!

Джастас Уолкер встретится с родителями

Знаменитый американский фермер Джастас Уолкер, который обустраивает хозяйство в Солонешенском районе, собирается встретить Новый год в кругу семьи и друзей. К нему на Алтай приехали родители из Америки.

- Елку уже нарядили. В нашей семье уже давно все праздники смешались. Мы начинаем праздновать еще в декабре, каждый день я читаю детям библейские истории, потом на Рождество открываем подарки, проводим время с семьей. На Новый год съезжаются друзья, с которыми мы болтаем, что-нибудь смотрим и, как это заведено у русских, объедаемся, - говорит Уолкер.

Кремль и лоск столицы

Бывший отшельник Оджан Наумкин, которого пресса окрестила алтайским Маугли, встретит Новый год в столице. На новогодние праздники парень собирается работать.

- Вообще, по планам, выйти на работу на какой-нибудь новогодний корпоратив, чтобы хорошо заработать - можно попасть в Кремль или в какое-то другое интересное место, - рассказал Оджан. - Это Москва. Пока не накопил денег, надо работать тщательно!

Парень признался, что, конечно, хотел бы навестить родителей - Елену и Александра Наумкиных, но получится это не раньше лета, а может быть и осени.

- Общаемся с родителями чаще всего через WhattsApp, приехать у меня сейчас получается раз в год, - говорит Оджан.

Ходить по гостям, а потом на тренировку

Звезда алтайского и мирового спорта, легкоатлет Сергей Шубенков собирается встретить Новый год в кругу семьи – нарядить елку, а потом отправиться по гостям. Кстати, подарки семье один из самых быстрых бегунов в мире уже подарил – не вытерпел.

sergey.shubenkov Всем праздника в жизнь . Celebration for everyone

- Хотелось побыстрее порадовать любимых, - говорит спортсмен. – Встретим Новый год, а потом по гостям, по крайней мере, так планируется, но все может измениться – с маленькими детьми всегда так (напомним, у Сергея в уходящем году родился сын, - прим. рел.). А первого января сразу на тренировку. Никаких выходных – надо готовиться к майским соревнованиям.

А губернатор будет работать

Губернатор Алтайского края будет встречать Новый год в Барнауле с семьей и друзьями – рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Негреев.

Виктор ТоменкоФото: Олег УКЛАДОВ

- Скорее всего, во время каникул он сделает несколько выездов в районы, - сообщил начальник информационной политики.

К любимой на свидание за 4 тысячи километров

Года идут, а чувства не гаснут. Наставник алтайских летчиков и директор барнаульского аэроклуба ДОСААФ Николай Радостев полетит в Москву, чтобы встретить Новый год со своей женой Ларисой, которая работает в Аэрофлоте. В прошлом году он встречал жену с рейса незадолго до боя курантов прямо в аэропорту с бокалом шампанского и мандаринками в кармане. На этот раз Ларисе Радостевой дали несколько дней выходных. Поэтому после встречи Нового года они вместе полетят в Новороссийск, где служит их сын.

Николай РадостевФото: Олег УКЛАДОВ

За семейным столом, а потом гулять

Для известной алтайской телеведущей Веры Климановой Новый год – исключительно семейный праздник.

- Много лет этот праздник я встречаю дома, ко мне в гости приходят гости - тетя с дядей, сестры, племянники, кто-то из друзей. Мы ужинаем, дарим подарки, проводим конкурсы, а потом, после боя курантов, идем гулять к елке на площади Сахарова, - говорит телеведущая.

А еще Вера Климанова верит в волшебство и силу новогодних игрушек. Однажды она подарила коллегам игрушку в виде домика, и они в тот же год купили себе дом, о котором мечтали.

Горы, ветер и Катунь

Любители природы из турклуба АГУ собираются встретить Новый год у подножья легендарной горы Белухи в поселке Тюнгур.

Фото: Иван Костюк

- Тишина, горы поют, ветер шепчется, и спокойная Катунь течет подо льдами. Что может быть лучше? Мы собираемся встретить Новый год, а потом на лыжах отправиться к Белухе. Все зависит от погоды, в январе тут, бывает, морозы трещат под -40, но посмотришь на всю эту красоту, и сердце замирает. После нескольких дней здесь чувствуешь себя заново рожденным, - рассказал горный гид Иван Костюк.

На Ямайке

Алтайские путешественник Алексей Котельников, который по количеству увиденного мог бы смело составить конкуренцию Федору Конюхову, Новый год планирует встретить на Ямайке – в тепле и без елки. Кстати, сейчас он шлет привет с Антигуа и Барбуды (острова в Карибском море).

- Для меня проблема встретить Новый Год по-человечески - с елочкой и оливье, проще втянуть в какие-то новогоднее приключения себя и близких. Один раз встречал Новый год в полицейском участке. Это было в Иордании. Просто мы слишком назойливо пытались попасть в то место, где отдыхал их король. Вот нас на всякий случай и посадили 31 декабря в тюрьму, а утром первого января выпустили, - говорит Алексей.

По словам путешественника, как-то он встретил Новый Год в пути к воюющему Багдаду – пули буквально свистели над головой. В другой год праздник застал его в кукурузном поле в Западной Африке.

- Праздновали на берегу Мертвого моря в палатке, в кузове грузовика в Танзании, на крыше многоэтажки в Бангладеше, на Мадагаскаре и даже в Антарктиде, - говорит Алексей.