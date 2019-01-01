Как будут работать поликлиники и больницы Барнаула в новогодние выходные

Поликлиники и больницы Алтайского края и Барнаула в частности уже с 22 декабря работают в особом режиме. Так что в новогодние праздники без медицинской помощи никто не останется.

По словам министра здравоохранения Алтайского края Дмитрия Попова, в режиме повышенной готовности система здравоохранения будет находиться до 9 января включительно.

- Главные врачи на период праздничных дней должны обеспечить бесперебойное функционирование медицинских организаций, - отметил Попов во время селекторного совещания.

Особое внимание будет уделено экстренной помощи: с 1 по 9 января, стационары и станции скорой медицинской помощи, травмпункты и родильные дома будут работать в обычном режиме.

2, 4 и 6 января по всех поликлиниках будут организованы дежурства специалистов по графику с 8 утра до 14 часов. В зависимости от учреждения в бригаду войдут от 6 до 12 специалистов (терапевт, педиатр, хирург, перевязочные сестры, специалисты другого профиля). Поэтому в случае необходимости можно будет не только проконсультироваться с участковым врачом, но и сдать анализы, закрыть или выписать больничный лист, получить рецепты на препараты.

Травмпункты

В Барнауле детский травмпункт располагается в поликлинике №9 (ул.Георгиева, 13). Прием ежедневно до 21.00.

Детское травматологическое отделение Городской больницы № 12 (ул. Малахова, 53) принимает после 21.00.

Травмпункты для взрослых расположены по адресам:

- Городская поликлиника № 9 (ул. Георгиева, 51),

- Городская больница № 11 (ул. Малахова, 51),

- Городская поликлиника № 1 (ул. Интернациональная, 62),

- Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи (пр. Комсомольский, 73).

Прием пациентов ведется круглосуточно.

Что касается медикаментов, то больницы обеспечены всем необходимым. Выдача же лекарственных препаратов для льготников запланирована на 2, 4 и 6 января.