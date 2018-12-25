2018-12-25T12:40:37+03:00
Общество

Как завести машину в морозы под -30

Барнаульский специалист рассказал об автоодеялах и предпусковых обогревателях
Дарья САВЕНКО
Поделиться:
Как завести машину в морозы под -30Как завести машину в морозы под -30Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Барнаул вновь пришли 30-градусные морозы. Для автовладельцев такие холода – настоящее испытание, ведь не каждая машина заводится после ночной стужи. Как избежать промерзания машины и что лучше делать, если это произошло – «Комсомолке» рассказал директор СТО «Ермак» Вадим Ермаков.

Автомобильная сигнализация

- Учитывая, что живем мы в Сибири, автовладелец может установить в машине автосигнализацию с автозапуском. Удобна она тем, что можно самому настроить температуру, при которой автомобиль заведется и прогреется, - рассказывает Вадим. – Есть также предпусковые подогреватели двигателя, которые не требуют запуска и большого расхода топлива. Такие устройства помещаются в двигатель автомобиля и прогревают машину без непосредственного запуска двигателя.

Также, по словам собеседника, можно использовать и автомобильный фен, работающий от розетки прикуривателя. Но у него достаточно слабая мощность и на прогрев потребуется больше времени.

Домой с аккумулятором

В холода можно воспользоваться старым и надежным способом – занести аккумулятор домой. Тем более, из-за сибирских морозов его срок службы сокращается до 3-4 лет вместо положенных 5-7.

- Оптимальный режим работы аккумулятора – это 17-20 градусов тепла, то есть чем жарче, чем аккумулятору хуже. Аналогично и с холодом, низкие температуры способствуют ухудшению его параметров. Если же не лениться и занести его домой, то утром никаких проблем с автомобилем не будет, - пояснил Ермаков.

Оставить машину

Если сигнализации с автозапуском нет, то Ермаков советует на период сильных морозов не мучить автомобиль и добираться на работу на общественном транспорте.

- При холодном запуске детали машины максимально изнашиваются, поэтому автомобиль в морозы лучше не трогать – так он лучше переживет холода, - говорит собеседник. – Жителям частного сектора можно сделать в сугробе пещеру и въехать туда, тем самым закрыв капот от промозглого ветра и сильного минуса.

Холодное автоодеяло

Термоодеяло для автомобиля, по словам Ермакова, помогает удержать тепло только на 10-15 минут.

- У меня есть знакомый, который решил провести эксперимент в -27 градусов. Он подключил термопару к двигателю, прогрел его до 60 градусов и заглушил. Через три часа температура двигателя упала до 15 градусов. Затем он укрыл двигатель термоодеялом, также прогрел до 60 градусов, и через три часа была точно такая же температура, как и по итогам первого эксперимента. Таким образом, теормоодеяло помогает, только когда у автомобиля небольшие частые поездки, так как тепло оно держит только 10-15 минут, - заключил собеседник.

Быстрый отогрев

Для тех, кто не может оставить автомобиль на период морозов, можно воспользоваться отогревом. С каждым годом эта услуга приобретает всю большую популярность. Используется для отогрева дизельная тепловая пушка. За 15-30 минут машина вновь встанет «в строй». Стоит такая процедура относительно недорого: за отогрев легкового авто придется отдать тысячу рублей, грузовика – 1,5 тысячи рублей. Помимо этого, отдельно разморозить могут тормозную систему – 600 рублей или дверь за 500 рублей.

С особой аккуратностью

Как правило, зимой возгорания в автомобилях регистрируются особенно часто. Чаще всего пожар начинается в отсеке двигателя, реже - в салоне автомобиля, в редких случаях - в элементах ходовой части автомобиля от трения, к примеру, когда во время движения заклинивает какой-либо подшипник или колесо.

В зимний период особенно актуально утепление моторного отсека различными утеплителями, в число которых входят и куртки, шубы, матрасы и одеяла. Такой автовладелец рискует остаться без машины.

- Для утепления моторного отсека допускаются только утеплители, прошедшие испытания и имеющие соответствующие сертификаты. Покупать автоодеяло нужно в специализированных магазинах, при покупке требуйте сертификат, в котором указано, что утеплитель негорючий. Если сертификат на продукцию отсутствует, то, скорее всего, автоодеяло горючее, - предупреждают в МЧС.

В среднем, синтетическое фольгированное автоодеяло для двигателя стоит 500 рублей. В настоящее время наибольшее распространение получили автоодеяла из базальтового волокна или его аналога, однако их стоимость начинается от 2 тысяч рублей. Он низковоспламеняем и держит тепло 8-9 часов, вместо 2-3, на которые способны фольгированные.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Эксперт пояснил, почему россияне назвали ЧМ по футболу и открытие Крымского моста главными событиями 2018 года
Профессор НИУ ВШЭ Елена Рождественская, доктор социологических наук прокомментировал «КП» результаты опроса «Левада-центра» по главным событиям 2018-го
Новости 24
Барнаулец во время заседания обматерил судью
В Барнауле наградили лучших энергетиков
На Алтае великовозрастный сын до смерти запинал мать
Светящуюся маску установили в Барнауле
25 декабря – католическое Рождество: Как живут католики на Алтае
Двух тяжелых больных доставили в Барнаул из районов
ВТБ планирует внедрить мультиканальную модель обслуживания малого и среднего бизнеса
Две жительницы Рубцовска нагло обворовали 80-летнюю старушку
Алтайский министр спорта завел страницу в Инстаграме и сделал пост о погибшей племяннице
Парень украл из магазина «новогодний набор»: чай, шоколад, фрукты и сигареты
ЛДПР пикетирует управляющую компанию «ДЕЗ-2» в Барнауле
Пассажирская «Газель» залетела во двор частного дома
Стрелок Сергей Каменский стал лучшим спортсменом Алтайского края
Алтай-Кокс подготовил новогодние подарки для детей Заринска
Алтайская радиоветлаборатория определяет наличие сухого молока в составе натурального
Рождество: от смирения к славе
Пенсионерка едва не попалась на старую схему мошенников
ВТБ планирует удвоить число клиентов малого и среднего бизнеса за ближайшие 2-3 года
В Барнауле поймали закладчика с картой оставленных наркотиков
Контрабандиста-табачника задержали на алтайской границе
Бывшего управделами губернатора будут судить за хищение 32 млн рублей
Хоккеисты «Алтая» обыграли «Красноярских Рысей» в повторном матче
Алтайский заключенный «торговал» красной икрой крупным оптом
Жительница Барнаула отсудила 47 тысяч рублей после падения на тротуаре
Прокуратура требует лишить полномочий 14 депутатов Барнаульской городской Думы
Барнаулец Альберт Гаун стал призером чемпионата России по тхэквондо
Четыре человека погибли на Алтае во время пожаров