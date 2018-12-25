Как завести машину в морозы под -30

В Барнаул вновь пришли 30-градусные морозы. Для автовладельцев такие холода – настоящее испытание, ведь не каждая машина заводится после ночной стужи. Как избежать промерзания машины и что лучше делать, если это произошло – «Комсомолке» рассказал директор СТО «Ермак» Вадим Ермаков.

Автомобильная сигнализация

- Учитывая, что живем мы в Сибири, автовладелец может установить в машине автосигнализацию с автозапуском. Удобна она тем, что можно самому настроить температуру, при которой автомобиль заведется и прогреется, - рассказывает Вадим. – Есть также предпусковые подогреватели двигателя, которые не требуют запуска и большого расхода топлива. Такие устройства помещаются в двигатель автомобиля и прогревают машину без непосредственного запуска двигателя.

Также, по словам собеседника, можно использовать и автомобильный фен, работающий от розетки прикуривателя. Но у него достаточно слабая мощность и на прогрев потребуется больше времени.

Домой с аккумулятором

В холода можно воспользоваться старым и надежным способом – занести аккумулятор домой. Тем более, из-за сибирских морозов его срок службы сокращается до 3-4 лет вместо положенных 5-7.

- Оптимальный режим работы аккумулятора – это 17-20 градусов тепла, то есть чем жарче, чем аккумулятору хуже. Аналогично и с холодом, низкие температуры способствуют ухудшению его параметров. Если же не лениться и занести его домой, то утром никаких проблем с автомобилем не будет, - пояснил Ермаков.

Оставить машину

Если сигнализации с автозапуском нет, то Ермаков советует на период сильных морозов не мучить автомобиль и добираться на работу на общественном транспорте.

- При холодном запуске детали машины максимально изнашиваются, поэтому автомобиль в морозы лучше не трогать – так он лучше переживет холода, - говорит собеседник. – Жителям частного сектора можно сделать в сугробе пещеру и въехать туда, тем самым закрыв капот от промозглого ветра и сильного минуса.

Холодное автоодеяло

Термоодеяло для автомобиля, по словам Ермакова, помогает удержать тепло только на 10-15 минут.

- У меня есть знакомый, который решил провести эксперимент в -27 градусов. Он подключил термопару к двигателю, прогрел его до 60 градусов и заглушил. Через три часа температура двигателя упала до 15 градусов. Затем он укрыл двигатель термоодеялом, также прогрел до 60 градусов, и через три часа была точно такая же температура, как и по итогам первого эксперимента. Таким образом, теормоодеяло помогает, только когда у автомобиля небольшие частые поездки, так как тепло оно держит только 10-15 минут, - заключил собеседник.

Быстрый отогрев

Для тех, кто не может оставить автомобиль на период морозов, можно воспользоваться отогревом. С каждым годом эта услуга приобретает всю большую популярность. Используется для отогрева дизельная тепловая пушка. За 15-30 минут машина вновь встанет «в строй». Стоит такая процедура относительно недорого: за отогрев легкового авто придется отдать тысячу рублей, грузовика – 1,5 тысячи рублей. Помимо этого, отдельно разморозить могут тормозную систему – 600 рублей или дверь за 500 рублей.

С особой аккуратностью

Как правило, зимой возгорания в автомобилях регистрируются особенно часто. Чаще всего пожар начинается в отсеке двигателя, реже - в салоне автомобиля, в редких случаях - в элементах ходовой части автомобиля от трения, к примеру, когда во время движения заклинивает какой-либо подшипник или колесо.

В зимний период особенно актуально утепление моторного отсека различными утеплителями, в число которых входят и куртки, шубы, матрасы и одеяла. Такой автовладелец рискует остаться без машины.

- Для утепления моторного отсека допускаются только утеплители, прошедшие испытания и имеющие соответствующие сертификаты. Покупать автоодеяло нужно в специализированных магазинах, при покупке требуйте сертификат, в котором указано, что утеплитель негорючий. Если сертификат на продукцию отсутствует, то, скорее всего, автоодеяло горючее, - предупреждают в МЧС.

В среднем, синтетическое фольгированное автоодеяло для двигателя стоит 500 рублей. В настоящее время наибольшее распространение получили автоодеяла из базальтового волокна или его аналога, однако их стоимость начинается от 2 тысяч рублей. Он низковоспламеняем и держит тепло 8-9 часов, вместо 2-3, на которые способны фольгированные.