2018-12-25T11:34:37+03:00
Общество

Как искусственный снег из баллончика испортил мне праздник

По квартире корреспондента "Комсомолки" разошелся ядовито-химический запах
Дарья САВЕНКО
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Искусственный снегИскусственный снегФото: Дарья САВЕНКО
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Сейчас супермаркеты завалены разнообразными новогодними украшениями – гирляндами, мишурой и елочными шарами. Для красоты, хозяйки иногда берут искусственный снег, который может создать на окнах, елке или новогодних поделках имитацию настоящего снега. Однажды я имела неосторожность купить такой снег и едва не выкинула из-за этого свою искусственную елку.

Токсичный запах

Сразу после того, как я разбрызгала полбаллончика, по квартире разошелся ядовито-химический запах. Спустя три часа проветривания комнат ничего не изменилось – дышать в квартире было невозможно. В надежде, что запах все-таки выветрится, вынесла наряженное дерево на лоджию и открыла окно. Была уверена, что в тридцатиградусный мороз все химические запахи уж точно уйдут. Как же я ошибалась! Спустя сутки я практически плакала, когда выходила на лоджию - она тоже пропиталась этим химическим снегом. Спустя еще сутки я решила помыть несчастную елку в ванной. Сказано-сделано. Сняв гирлянду, мишуру и новогодние игрушки, я с порошком постирала каждую веточку, а когда она высохла – снова поставила и нарядила. И что вы думаете, запах-то остался! Конечно не такой сильный, но все-таки ….

Искусственный снег

Искусственный снег

Поэтому, мой вам совет - перед тем, как украсить что-либо снегом из баллончика, сначала протестируйте его на запах. По словам доцента кафедры пропедевтики детских болезней, врача-гастроэнтеролога Дениса Фуголя, особо внимательным нужно быть тем, кто склонен к аллергиям.

- Если искусственный снег выделяет токсические вещества, то у ребенка или взрослого, имеющих заболевания органов дыхания и склонность к аллергии, может появиться раздражение и горечь в горле, заложенность носа и чихание, – рассказывает врач. – Если после того, как искусственным снегом вы побрызгали елку или другие вещи, домочадцы почувствовали себя плохо, нужно удалить этот спей и проветрить комнаты. Желательно также обратиться к врачу.

Доверяй, но проверяй

Судя по этикетке, в состав искусственного снега входят денатурированный спирт, бензоат натрия, эссенция, вода, смола, стеариновая кислота и диметиловый эфир. Мы попросили специалистов Центра гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае прокомментировать - насколько эти вещества безопасны. Как оказалось, все они используются в косметике и даже в продуктах. И в умеренном количестве являются безвредными для здоровья. Чтобы понимать безопасный ли перед вами товар, специалисты советуют спросить у продавца сертификат качества. Его наличие говорит о том, что продукт прошел необходимые исследования.

- Тем не менее, если вы склонны к аллергии, изучите – нет ли в составе вещества, которое может вам навредить, - советуют специалисты центра.

Искусственный снег Фото: Дарья САВЕНКО

Искусственный снегФото: Дарья САВЕНКО

Денежки

Баллончик с искусственным снегом в Барнауле стоит от 50 до 150 рублей.

Подсказка КП

Как сделать искусственный снег самому

Искусственный снег можно сделать и в домашних условиях. Для этого понадобиться: 2 коробки кукурузной муки (крахмала), крем для бритья, блестки (слюда) и мятный экстракт. Сначала смешиваем крем для бритья и крахмал в контейнере, затем добавляем несколько капель мятного экстракта, а в самом конце – блеск.

Также можно взять: баллончик пены для бритья, 1,5 пачки соды, блестки. Выдавливаем в емкость весь баллончик пены, постепенно всыпаем соду и перемешиваем. По ощущениям такой снег очень мягкий, прохладный, пахнет морозом и свежестью.

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