Танцовщица с wow-фигурой выставила эротичное фото, на которое можно «залипнуть»

Барнаульская тренер с wow-фигурой Марина Маничева выставила у себя в Инстаграмме пост, под которым подписала:

- Не хочу у себя в ленте видеть зиму! И вам, пожалуй, разбавлю все эти новогодние ёлки, шарики да огоньки фотографией, на которую можно залипнуть. Назову её так: «Любить - это значит смотреть в одном направлении! А для вас, что такое Любовь?

За три дня фото танцовщицы лайкнули почти 4 тысячи человек. А в комментариях развернулась дискуссия о том, что же такое любовь:

shu_marina Не хочу у себя в ленте видеть зиму!

- Любовь - это все комбинации вместе в одном партнёре - и друг, и любовник, и соратник, и психолог, и собутыльник.

- В отношениях должен быть космос, наверное, это и есть любовь.

- Любовь - это семья и уважение.

- Это доверие и взаимопонимание.

- Любовь - это не объяснимые ощущения, которые так прекрасны.

- Для меня это совместные мечты.

- Любовь — целый спектр чувств и эмоций: забота, уважение, общие интересы, секс.

- Любовь — это хотеть касаться.

- Любовь - это не только радоваться вместе, испытывать положительные эмоции, но и преодолевать трудности, идти на компромиссы, уметь прощать и все равно быть вместе

- Любовь - это доверие, страсть, забота

- Наверное, ощущение того, что хочешь провести всю жизнь с этим человеком.

- Это забота, доверие, ценность, поддержка и страсть. В общем, это можно только почувствовать. Это самые прекрасные эмоции которые мы испытываем.

- Любовь - это взаимный комфорт.....

- Любовь это когда готов умереть за любимого человека и достигнуть с ним всего в этой жизни.

- «Хотеть касаться»: не помню, где это увидела, но для меня полностью описывает это слово.

- Находится в гармонии с легким привкусом влюблённости

- Я, честно говоря, с возрастом засомневалась в том, что любовь существует. Страсть, влюбленность, привычка - да. Но искренне радуюсь за тех, кто любит и любим.

- Уважение, понимание и просто приятная компания в любое время суток.

- Любовь - это отдавать целый мир.

- Многие психологи и сексологи утверждают, что ЛЮБИТЬ - это хотеть овладеть человеком.

А что для вас значит слово любовь? Пишите в комментариях свои варианты – обсудим!

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