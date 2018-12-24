Нарушения не устранены: в Барнауле закрыли «Геомаркет»

22 декабря, в субботу, судебные приставы опечатали барнаульский торговый центр «Геомаркет». Продавцы торгового центра не смогли попасть внутрь – здание оказалось опечатано. Офисная же часть «Геомаркета» продолжает работать. Причина случившегося - нарушения пожарной безопасности, которые были выявлены еще в апреле этого года.

- В ходе совместной проверки прокуратуры Октябрьского района и противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по Алтайскому краю был установлен факт не устранения ранее выявленных нарушений пожарной безопасности, в том числе таких нарушений, которые представляют угрозу жизни и здоровья граждан. В связи с этим прокуратура района обратилась с иском в суд. Он принял решение удовлетворить наше требование – запрет на эксплуатацию здания до окончательного принятия решения суда, - рассказала «Комсомолке» помощник прокурора Октябрьского района Елена Климова.

Напомним, после мартовской трагедии в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове по всей России и в Алтайском крае в частности начались проверки зданий с массовым пребыванием людей – торгово-развлекательных центров, кинотеатров, театров, библиотек, спортивных комплексов, кафе и так далее. Несколько ТРЦ впоследствии были закрыты. И именно по этой же причине суд до сих пор запрещает эксплуатировать Дворец зрелищ и спорта в Барнауле.

«Геомаркет» также оказался в «черном списке» тех заведений, где выявили нарушения, но разрешили эксплуатировать. При этом у руководства было, как минимум, восемь месяцев, чтобы их устранить.

- Изначально там было выявлено много нарушений, связанных с автоматической пожарной сигнализацией, с системой оповещения эвакуации людей и противопожарного водопровода, - говорит Климова. – Собственнику здания было предоставлено довольно много времени для их устранения. Но он устранил их частично. Как показала повторная проверка, недочеты, которые несут угрозу жизни и здоровью граждан, не были устранены. Это послужило основанием для обращения в суд.

В настоящий момент опечатаны входы в ту часть здания «Геомаркета», где располагаются торговые площади, а также где работает детский развлекательный комплекс (проспект Ленина, 154а, корпус 1). Судя по объявлениям в его группе, они не были готовы к внезапному закрытию – на 23 декабря там было запланировано спецобслуживание.

Напомним, из-за нарушений пожарной безопасности в этом году в Алтайском крае полностью были закрыты несколько крупных торговых центров. Среди них барнаульские «Арена», «Гулливер парк», «Район», «Россия», «Праздничный», а также бийский ТЦ «Воскресенье».

А в это время

Дети под угрозой

На прошлой неделе также из-за нарушения правил пожарной безопасности приставы опечатали две развлекательные зоны для детей в торгово-развлекательном центре «Галактика» - «Карамелька» и «Весёлкино». Причем там нарушения тоже были выявлены еще весной. Часть из них собственник так и не устранил, так как не был с ними согласен. Очередное судебное заседание состоится в январе. Тогда станет известно – откроются площадки или нет. В целом же ТРЦ работает в штатном режиме.

Читайте также:

Проверку прошли: Закрытые ТЦ Барнаула вновь открыли двери

В краевой столице открылись практически все торговые центры, которые были закрыты из-за нарушений пожарной безопасности. Так, свои двери открыли ТРЦ «Арена», «Гулливер парк», «Район» и «Россия». Остается закрытым торговый центр «Праздничный», но и его дальнейшая судьба решится в ближайшие дни (подробнее)