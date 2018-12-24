2018-12-24T12:51:43+03:00
Общество

Шаг в будущее: барнаульцев ждет фестиваль талантливых роботов

Семейный фестиваль роботов с уникальными способностями RoboStars работает в Барнауле только до 8 января 0+
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Новогодние праздники - последний шанс увидеть увлекательные и познавательные шоу и познакомиться с харизматичными персонажами из мира искусственного интеллекта.

Роботы уже стали частью нашей повседневной жизни. В будущем андроиды будут не только помощниками в домашнем хозяйстве, но и запросто займут позиции музыкантов, художников, учителей. Увидеть талантливых дроидов можно уже сегодня - на масштабном фестивале RoboStars. Все локации и шоу познавательны и интерактивны, здесь можно взаимодействовать с каждым персонажем. Задавайте роботам каверзные вопросы, соревнуйтесь в танцах и скорости мышления.

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Приходите в ТРЦ «Arena» до 8 января и сделайте шаг навстречу будущему! Интересно будет и детям, и их родителям

- Первый в мире стендап в исполнении робота.

- Автограф-сессия от робота.

- 5 техношоу каждые 30 минут.

- Танцы с роботом Мигелем.

- Участие в реалити-шоу со звездой TV роботом Бритни.

- Трендовые игры 2018 года в виртуальной реальности.

- Выступление роботов-театралов.

- Занимательный урок от робота, и многое другое.

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Участники фестиваля могут приобрести новые навыки в изобретательстве и собрать своего робота, создать рисунок 3D-ручками и придумать костюм робота.

Фестиваль для всей семьи RoboStars будет работать только до 8 января в ТРЦ «Arena», 2-й этаж.

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Все дети до 4 лет посещают фестиваль бесплатно! Для школьников до 14 лет есть специальное предложение, подробнее читайте здесь topic-171876640_39667721. Мастер-классы оплачиваются отдельно.

Сайт: robostars.ru

VK: robostars_barnaul

Телефон: +7 (903) 947-37-70

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