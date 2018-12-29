Глава Барнаула Сергей Дугин поздравил горожан с Новым годом

Глава Барнаула Сергей Дугин обратился к жителям города с поздравлением в честь наступающего Нового года.

- Этот год мы провожаем с хорошими чувствами. Он был для нашего города добрым и динамичным, многое из того, что было задумано, стало реальностью.

Сергей Дугин поздравляет барнаульцев с Новым 2019 годом.

Совместными усилиями барнаульцев реализованы важные проекты, достигнуты позитивные результаты в развитии города. Вырос объем жилищного строительства, высокими темпами велись ремонт дорог, благоустройство дворов и общественных пространств. Построена новая школа, продолжается возведение пяти детских садов.

Новый 2019-й год уже на пороге. Мы встречаем его с добрыми надеждами, поэтому пусть все хорошее, что радовало нас в уходящем году, непременно найдет свое продолжение в наступающем, - говорит в своем поздравлении Сергей Иванович.

По мнению градоначальника, сложно предугадать, каким будет следующий год. Все зависит от нас самих,

- В краевой столице живут трудолюбивые, талантливые и целеустремлённые люди. Город растет и хорошеет благодаря вам, уважаемые земляки. Спасибо каждому из вас за неустанный труд, любовь к родному городу, стремление сделать его еще более комфортным и ухоженным. Объединив усилия, мы обязательно этого добьемся, сможем решить самые важные задачи, - добавляет чиновник.

Пользуясь случаем, он поздравил жителей краевой столицы с праздником и пожелал успехов, здоровья, благополучия, счастья и добра!