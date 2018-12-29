2018-12-29T08:03:20+03:00
Общество

Глава Барнаула Сергей Дугин поздравил горожан с Новым годом

Он пожелал успехов, здоровья, благополучия, счастья и добра
Анна СЕМИНА
Поделиться:
Сергей ДугинСергей Дугин
Изменить размер текста:

Глава Барнаула Сергей Дугин обратился к жителям города с поздравлением в честь наступающего Нового года.

- Этот год мы провожаем с хорошими чувствами. Он был для нашего города добрым и динамичным, многое из того, что было задумано, стало реальностью.

Сергей Дугин поздравляет барнаульцев с Новым 2019 годом.

Совместными усилиями барнаульцев реализованы важные проекты, достигнуты позитивные результаты в развитии города. Вырос объем жилищного строительства, высокими темпами велись ремонт дорог, благоустройство дворов и общественных пространств. Построена новая школа, продолжается возведение пяти детских садов.

Новый 2019-й год уже на пороге. Мы встречаем его с добрыми надеждами, поэтому пусть все хорошее, что радовало нас в уходящем году, непременно найдет свое продолжение в наступающем, - говорит в своем поздравлении Сергей Иванович.

По мнению градоначальника, сложно предугадать, каким будет следующий год. Все зависит от нас самих,

- В краевой столице живут трудолюбивые, талантливые и целеустремлённые люди. Город растет и хорошеет благодаря вам, уважаемые земляки. Спасибо каждому из вас за неустанный труд, любовь к родному городу, стремление сделать его еще более комфортным и ухоженным. Объединив усилия, мы обязательно этого добьемся, сможем решить самые важные задачи, - добавляет чиновник.

Пользуясь случаем, он поздравил жителей краевой столицы с праздником и пожелал успехов, здоровья, благополучия, счастья и добра!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
У него на лбу написано! Веган из Самары набил тату про отказ от мяса на самой заметной части лица
Судя по инстаграмму, где Сергей выкладывает свои фото, он приверженец движения "стрейт едж", пропагандирующего воздержание. Об этом мужчина решил заявить максимально заметно
Новости 24
Вниманию автомобилистов! В Барнауле перекроют несколько дорог
Ионизирующая радиация Космоса
Почти 10 млн рублей потратили на санатории для учителей на Алтае
Сегодня в Барнауле откроется главная городская елка
В Троицком районе сотрудники полиции раскрыли угон
«Ростелеком» вручил алтайским детям подарки от Деда Мороза
Мужчина заплатил мошенникам 50 тысяч рублей за «оформление» кредита
«Нива» вылетела на встречку и столкнулась с «Газелью» на мосту в Бийске
На Алтае в частном доме взорвался котел отопления
Барнаул погрузился во тьму
Колбасного вора осудили в Барнауле
Два многоквартирных дома остались без тепла в трескучие морозы
Житель Славгорода устроил пальбу по подросткам
Центральный следственный комитет займется расследованием ДТП, в котором пострадали дети из Алтайского края