2018-12-23T16:28:21+03:00
Общество

Какие социальные выплаты увеличат в Алтайском крае с 2019 года

Более 4,6 млрд рублей направят на пособия семьям, в которых растут дети
Дарья САВЕНКО
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Более 4,6 млрд рублей направят на пособия семьям, в которых растут детиБолее 4,6 млрд рублей направят на пособия семьям, в которых растут детиФото: Олег УКЛАДОВ
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Алтайскому краю на 2019-й год выдели более 7,6 млрд рублей на социальные выплаты. «Комсомолка» выяснила, кто со следующего года начнет получать больше, а у кого помощь от государства останется на прежнем уровне. Для сравнения мы взяли основные выплаты и льготы жителей Алтайского края.

Свыше 60% от выделенных федеральных денег – более 4,6 млрд рублей – будет направлено на социальные выплаты семьям, в которых растут дети. На компенсацию расходов за ЖКХ инвалидам, ветеранам и т.п. потратят 1,3 млрд рублей, а на выплаты безработным - порядка 1,4 млрд рублей.

Выплаты на детей с 1 января 2019 года

– Пособие на ребенка не изменилось – 155 рублей;

– Пособие на усыновленного ребенка единовременное не изменилось – 20 тысяч рублей; ежемесячное увеличилось с 9 434 до 9 811 рублей;

– Осталось прежним пособие при рождении одновременно троих детей – 150 тысяч рублей, четверых и более детей – 200 тысяч рублей;

– Компенсация на питание учащихся (в общеобразовательных организациях, в профессиональных образовательных учреждениях), нуждающихся в социальной поддержке, не изменилась – 4,85 рубля в день;

– Материнский капитал при рождении (усыновлении) третьего или последующих детей не изменился – 553 87,5 рубля;

– Выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет увеличился с 9 434 рублей до 9 811 рублей.

Многодетные семьи

– Выплаты к школе не изменились и составляют от 5 до 7,5 тысяч рублей;

– Выплата отличникам (учащимся 2-4 классов) осталась прежней – 1 тысяча рублей;

– Выплата отличникам (учащимся 5 - 9 классов) осталась прежней – 2 тысячи рублей;

– Выплата выпускникам 11-х классов, получившим аттестат с отличием – 10 тысяч рублей;

– Денежная выплата на обеспечение детей одеждой (при рождении одновременно троих и более детей) – 3 тысячи рублей (на каждого ребенка).

Выплаты ветеранам с 1 января 2019 года

– Выплаты ветеранам труда, ветеранам труда Алтайского края не изменились – 615 рублей;

– Компенсации жертвам политических репрессий остались прежними – 595 рублей;

– Выплаты имеющим звание "Почетный гражданин Алтайского края" – 8,5 тысяч рублей;

– Компенсация гражданам, работающим и проживающим в сельской местности, увеличилась на 50 рублей и составила 850 рублей;

– Компенсация не изменилась пенсионерам, удостоенным звания народного работника, "Почетный гражданин Алтайского края", вдовы (вдовцы) лиц, удостоенных звания "Почетный гражданин Алтайского края", не вступившие в повторный брак, – 2545 рублей.

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