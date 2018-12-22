2018-12-21T18:43:55+03:00
Общество

Неоновые фигуры и жар-птица: Как улица Мало-Тобольская подготовилась к новогодним праздникам

Торжественное открытие площадки состоится 22 декабря [фото]
Анна СЕМИНА
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Праздник почти тутПраздник почти тутФото: Олег УКЛАДОВ

В этом году пешеходная улица Мало-Тобольская в Барнауле впервые примет гостей в честь празднования Нового года. Сейчас здесь уже все готово к массовым гуляниям.

Сегодня, 22 декабря, жителей и гостей Барнаула приглашают на торжественное открытие новогодней площадки. Свою руку к созданию необыкновенно сказочной атмосферы в старой части города приложили лучшие скульпторы Алтайского края. Они расставили по тротуару ледовые фигуры, навеянные мотивами новогодних сказок, и как минимум ближайший месяц, они будут радовать горожан.

Специально для малышни на Мало-Тобольской оборудовали ледяные горки. А вот любителям атмосферности и селфи лучше приходить вечером. Как только заходит солнце, здесь загорается елка, а также малые архитектурные формы – неоновый снеговик, яркая карета, запряженная оленями, коробки с подарками и многое другое.

Что касается любителей массовости и активности, то сегодня всех ждут в 17.00. В честь торжественного открытия городка состоится красочный праздник с концертом, конкурсами, плясками, подарками и соревнованиями. Только здесь можно будет увидеть забег Дедов Морозов. А если кто заскучает – то их приглашают на катание на собачьих упряжках. Для мерзляков в центре улицы поставят «камин»-«жар-птицу», для любителей перекусить – откроют несколько точек питания.

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Мало-Тобольскую улицу подготовили к новогодним праздникам. Фото: Олег УКЛАДОВ

Мало-Тобольскую улицу подготовили к новогодним праздникам.Фото: Олег УКЛАДОВ

Мало-Тобольскую улицу подготовили к новогодним праздникам. Фото: Олег УКЛАДОВ

Мало-Тобольскую улицу подготовили к новогодним праздникам.Фото: Олег УКЛАДОВ

Мало-Тобольскую улицу подготовили к новогодним праздникам. Фото: Олег УКЛАДОВ

Мало-Тобольскую улицу подготовили к новогодним праздникам.Фото: Олег УКЛАДОВ

Мало-Тобольскую улицу подготовили к новогодним праздникам. Фото: Олег УКЛАДОВ

Мало-Тобольскую улицу подготовили к новогодним праздникам.Фото: Олег УКЛАДОВ

Мало-Тобольскую улицу подготовили к новогодним праздникам. Фото: Олег УКЛАДОВ

Мало-Тобольскую улицу подготовили к новогодним праздникам.Фото: Олег УКЛАДОВ

Мало-Тобольскую улицу подготовили к новогодним праздникам. Фото: Олег УКЛАДОВ

Мало-Тобольскую улицу подготовили к новогодним праздникам.Фото: Олег УКЛАДОВ

Мало-Тобольскую улицу подготовили к новогодним праздникам. Фото: Олег УКЛАДОВ

Мало-Тобольскую улицу подготовили к новогодним праздникам.Фото: Олег УКЛАДОВ

Мало-Тобольскую улицу подготовили к новогодним праздникам. Фото: Олег УКЛАДОВ

Мало-Тобольскую улицу подготовили к новогодним праздникам.Фото: Олег УКЛАДОВ

Мало-Тобольскую улицу подготовили к новогодним праздникам. Фото: Олег УКЛАДОВ

Мало-Тобольскую улицу подготовили к новогодним праздникам.Фото: Олег УКЛАДОВ

Мало-Тобольскую улицу подготовили к новогодним праздникам. Фото: Олег УКЛАДОВ

Мало-Тобольскую улицу подготовили к новогодним праздникам.Фото: Олег УКЛАДОВ

Мало-Тобольскую улицу подготовили к новогодним праздникам. Фото: Олег УКЛАДОВ

Мало-Тобольскую улицу подготовили к новогодним праздникам.Фото: Олег УКЛАДОВ

Мало-Тобольскую улицу подготовили к новогодним праздникам. Фото: Олег УКЛАДОВ

Мало-Тобольскую улицу подготовили к новогодним праздникам.Фото: Олег УКЛАДОВ

Мало-Тобольскую улицу подготовили к новогодним праздникам. Фото: Олег УКЛАДОВ

Мало-Тобольскую улицу подготовили к новогодним праздникам.Фото: Олег УКЛАДОВ

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