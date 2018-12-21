Как изменится стоимость такси в новогодние праздники

В Барнауле на 50-100 рублей увеличилась стоимость проезда на такси. Причиной тому стали неожиданные 30-градусные морозы и, конечно, предновогодняя суета и корпоративы. Горожане недовольны повышением цен, которое повторяется из года в год.

- Около восьми часов вечера 20 декабря через приложение я вызвала такси с работы до дома. Вместо стандартной цены в 180 рублей, мне насчитали целых 250. Я, конечно, понимаю, что на улице заметно похолодало, но разве можно так обдирать людей, - пишет Анна Иванова.

- Моя маршрутка прошла мимо, и дабы не замерзнуть, я была вынуждена вызвать такси. Увидев цену, я поняла, что не особо на улице и холодно – цена за одну поездку перевалила за 250 рублей, вместо стандартных 160, - сетует Дарья Богданова.

- Накупила продуктов в «старой» «Ленте» с расчетом, что домой поеду на такси. Не тут-то было – машину вызывала около 20 минут, а затем еще 15 минут водитель ехал. При этом цена за поездку существенно подросла по сравнению с ноябрьскими ценами, - пожаловалась Анна Гофман.

Новогодняя нажива

Как правило, перед Новым годом количество заказов вырастает в несколько раз – люди ездят за подарками и продуктами, гуляют на корпоративах и ходят в гости. Цены на услуги такси в предновогодний период и январские выходные вырастали из года в год. Однако не все решили повышать стоимость проезда в этом году.

- Мы не планируем повышать цены, и будем стремиться, чтобы все пользователи сервиса смогли уехать без переплаты, - рассказывает специалист отдела по связям с общественностью сервиса заказа такси «Максим» Мария Пухова. - В новогодний период стоимость поездки будет рассчитываться автоматически с учетом спроса на услуги такси в каждом районе города. Пользователи смогут увидеть цену в приложении «Максим» и решить, приемлема ли она для них.

Уже давно в приложениях такси работает функция, благодаря которой вы можете увеличить стоимость назначенной вами поездки и там самым сделать свой заказ наиболее выгодным для таксистов. Зачастую они не едут, если цена их не устраивает.

- Какой смысл мне ехать из центра, например, до ТРЦ «Арена», вечером по пробкам за 150-200 рублей, если можно подождать и увезти человека, который предложит на 50-100 рублей дороже, - рассказывает водитель «Яндекс Такси» Антон И. - Тем более, сейчас как раз то время, когда можно заработать, после Нового года до марта будет тишина.

Растет даже днем

«Комсомолка» не стала дожидаться вечера и решила проверить, сколько днем в пятницу стоит такси от работы до дома одного из корреспондентов. Так, от улицы Горького, 35 до пересечения улицы Малахова и Павловского тракта «Яндекс Такси» показывает 296 рублей вместо обычных 170. На такси «Максим» сейчас проезд стоит 160 рублей, а на такси «Город» - 200 рублей. Сейчас в городе наблюдаются восьмибальные пробки, а что будет вечером - даже страшно представить, ведь это предпоследняя пятница перед Новым годом и люди хотят успеть купить подарки под елку и продукты к столу.

Кстати

21 декабря в Барнауле начал работу сервис Uber Russia. Жители города могут заказать машину через мобильное приложение Uber Russia. В Барнауле действуют тарифы uberX и UberSELECT. Оплатить поездку можно наличными или банковской картой в приложении. Пользователи заранее видят стоимость поездки, когда указывают финальную точку маршрута. Цена не увеличится, даже если на пути возникнут пробки или водителю придется отклониться от маршрута.