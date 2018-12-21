Алтайские депутаты прокомментировали пресс-конференцию президента

Президент Владимир Путин провел ежегодную большую пресс-конференцию. Она состоялась 20 декабря и длилась почти четыре часа. Вопросы были разными – о развитии страны, пенсионной реформе, отношениях с Украиной и многом другом. За выступлением президента тщательно следили депутаты от Алтайского края.

Про молодежь

Депутат Госдумы Александр Прокопьев особенно омтетил ответ президента на вопрос о молодежи:

- Владимир Владимирович сказал про то, что на государственном уровне нужно сделать все возможное, чтобы оградить молодежь от таких явлений, как наркотики, группы смерти, которые появились недавно в сети. Но действовать здесь нужно не столько запретами, сколько выстраиванием правильного разговора, контакта. Вопрос поддержки молодежи, выстраивания диалога актуален для Алтайского края. Многие молодые люди задумываются об отъезде из региона. А значит, есть проблемы, и их нужно решать, в том числе и обеспечивая безопасность молодых. Неслучайно много времени Путин посвятил глобальным целям, которые стоят перед страной. Если коротко, нам нужен технологический прорыв. Если сможем его осуществить, молодое поколение будет жить совсем в другой стране.

Еще один особенно важный для нашего края вопрос – развитие сельского хозяйства. Повышение конкурентоспособности, расширение инфраструктуры, наращивание экспорта – главные задачи на ближайшее будущее».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/683157" frameborder="0"></iframe> Путин рассказал корреспонденту "КП", почему народ недоволен чиновниками.

Про СМИ

Спрашивали Путина также о СМИ, насколько для него, как президента, важно, чтобы журналисты говорили не просто правду, а объективно и ответственно относились к тому, что они делают? И какова вообще роли ответственной журналистики? На что Владимир Владимирович ответил, что сила в правде.

По мнению депутата краевого Заксобрания, руководителя Сибирской медиагруппы Андрея Абрамова, люди должны доверять СМИ, а для этого необходимо быть максимально объективными:

- Сибирская медиагруппа, которую я возглавляю, на правильном пути. Ответственное отношение к своему делу, правдивая информация - главные критерии работы уважающих себя и своего читателя или зрителя СМИ. И не случайно эта тема возникла на пресс- конференции с главой государства. Она актуальна на фоне быстроразвивающихся интернет-ресурсов, где отличить фейковую информацию от правдивой, бывает сложно. Еще один момент. Президент пообещал поддержку цифровой среды и индустрии Интернета, а именно позитивного контента. Наш опыт показывает, что это перспективное направление для развития. Интернет позволяет делать читателей не только потребителями информации, но и участниками ее обсуждения. Такое взаимодействие создает более сложную среду. И то, что государство выделяет эту тему, это правильно.

Про Путина

Депутат краевого Заксобрания Сергей Писарев также следил за выступлением президента:

- Больше всего я поразился одной вещи – вопросы были многоплановые и разные. Если бы мне начали задавать вопросы о разных сферах жизни Барнаула, я бы не смог ответить на них. У нас недавно на одном из совещаний один из руководителей не смог ответить на вопрос губернатора о стоимости проезда в общественном транспорте. А Путин, не раздумывая, отвечал на любые вопросы, будь то Афганистан и объединение Уссурийска с Сахалинской областью, международная политика или стоимость продуктов. Сложилось впечатление, что он хорошо знает, чем живут россияне.

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