Зимнее солнцестояние-2018: как правильно провести этот день

21 декабря - день зимнего солнцестояния и самый короткий день в году. Шаманы верят, в это время небо замерзает, и люди остаются беззащитны перед темными духами. В конце года темные силы будут провоцировать людей на совершение злых поступков.

- Грехи, совершенные в это время, в сотни раз сильнее влияют на души, - говорит алтайский шаман Артем Игнатенко. - От них почти невозможно очиститься, поэтому важно быть добродетельными, не ругаться, не злиться. Проведите это время с семьей. Мужчинам нужно проведать родителей, заняться детьми, любоваться женой. Женщинам нужно сосредоточиться на создании уюта и обереге домашнего очага. Это укрепит силу рода, который даст защиту от темного времени.

Люди солнца и луны

По словам алтайского шамана, людей можно разделить на солнечных и лунных. Для тех, кто черпает силы от солнца, сейчас не лучшее время – они могут чувствовать слабость, головокружения, не могут проснуться утром. Им можно посоветовать отложить дела и буквально залечь в спячку до 25 декабря. С этого дня солнце поворачивает к свету и набирает силу.

- Еще один способ – это вдохновиться идеей. Когда вы делаете что-то по-настоящему важное, это дает силы. Займитесь тем, что вам действительно интересно. Другой способ – почерпнуть силы в семье и роду, - говорит Артем Игнатенко.

Кстати, в это время не стоит поминать предков – в темное время на «пиршество» может прийти совсем не тот, кого вы ждете.

Для лунных людей это время наоборот благоприятно. Они чувствуют прилив сил, в них бурлит радость, кажется, что они могут свернуть горы.

- Используйте это время с толком – не тратьте энергию на пустые разговоры, забудьте об алкоголе. Поставьте перед собой цель, запишите ее на бумажке, день зимнего солнцестояние и последующие дни до 25 декабря дадут вам энергию на исполнение заветных желаний, - рассказал Игнатенко.

Особенное солнцестояние

День зимнего солнцестояния 2018 года – особенно мощный по энергии, так как на него накладывается полнолуние.

- Солнцестояние – это, по сути, рождение солнца и начало нового года. Это можно сравнить с рождением ребенка, который пока слаб, но в нем заложено невероятное количество энергии. На эту дату также накладывается полнолуние. Особенно это благоприятное время для женщин, которые больше склонны подпитываться лунной энергией. Это может стать отправной точкой и мощным импульсом для нового года. Попробуйте загадать желание и будьте уверены, оно обязательно исполнится, - рассказала барнаульский астролог Вера Топчеева.

Шаман Артем Игнатенко уверен, зимнее солнцестояние 2018 года может повлиять не только на будущий год, но и на следующее тысячелетие в целом.

- В октябре наступила Эра Водолея. Это первое солнцестояние новой эпохи. В это время можно программировать не только свою жизнь, например, на успех и благосостояние, но и последующих потомков. Заведите для этого родовую книгу – большой фолиант с чистыми листами и напишите, чего вы желаете всем своим потомкам, - советует шаман.

Главное, правильно формулируйте желания, чтобы потом не пришлось об этом пожалеть. Шаман уверен, если много людей в эти дни будут думать о своем роде, не будут делать зла, то этот импульс может отразиться на всем человечестве и повлиять на его развитие в следующую тысячу лет.