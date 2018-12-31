Барнаульская Рапунцель на Новый год заплела косу как у Эльзы из «Холодного сердца»

Дарья Губанова, больше известная как барнаульская Рапунцель, уже подготовилась к празднованию Нового года. Она заплела косу как у героини мультфильма «Холодное сердце» Эльзы.

Накануне празднования Нового года российские СМИ снова обратили свое внимание на девушку. И это немудрено – равнодушно пройти мимо нее просто невозможно. По словам Дарьи, она начала отращивать волосы после того, как поспорила с подругой. С того момента минули года и на данный момент «коса» уже превышает 1 метр 60 сантиметров.

- Где-то 14 лет у меня ушло на то, чтобы отрастить такую длину, - говорит Дарья.

Сейчас она только ухаживает за волосами и никаких экспериментов. Когда-то, по молодости, она пробовала краситься, но напрочь испортила шевелюру. Максимум, что Губанова может себе позволить – это заплести косу или сделать какую-то другую прическу. Так банально проще управляться, ведь даже когда в транспорте она садится, коса лежит на полу.

Напомним, после того, как несколько лет назад о Дарье узнала широкая общественность, в 2016 году она стала лицом конкурса «Русская коса».

В этот раз девушка вновь решила заявить о себе и заплела косу как у героини детского мультфильма «Холодное сердце» - Эльзы. А чтобы она смотрелась еще торжественней, в нее вплели светящуюся гирлянду. Кажется, вот именно так должна выглядеть Снегурочка.

Читайте также:

Барнаульская «Рапунцель» стала лицом конкурса «Русская коса»

Фото девушки, в частности, размещено на главной странице сайта конкурса. Даша предстает в образе классической русской красавицы, стоящей посреди зеленого поля. Впрочем, сама она в этом конкурсе не участвует (подробнее).

Русская «Рапунцель» из Барнаула очаровала британцев

Дарья Губанова - девушка сказочной красоты, похожа на мультяшную героиню Рапунцель. Она не стрижет косу вот уже 13 лет, с 2003 года! Волосы доросли аж до середины икр ног! Рост у девушки 174 см, а длина волос, соответственно, около 1 метра 40 сантиметров (подробнее).