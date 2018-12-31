2018-12-31T06:31:52+03:00
Общество

Куда звонить в случае экстренной ситуации в Барнауле

Телефонный справочник на случай возникновения аварийной ситуации
Анна СЕМИНА
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Все службы работают в усиленном режимеВсе службы работают в усиленном режимеФото: Анна СЕМИНА
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Новогодние выходные – напряженное время для экстренных служб. Для того чтобы ваши праздники не омрачились, напоминаем вам телефоны барнаульских ведомств и аварийных служб.

Единая дежурная диспетчерская служба города

На случай возникновения ЧС - 29-91-99;

На случай коммунальных аварий - 29-91-88.

Диспетчерские службы в районных администрациях

Железнодорожный район – 62-56-95;

Индустриальный район – 47-51-83;

Ленинский район – 54-44-49;

Октябрьский район – 24-74-98;

Центральный район – 63-08-25.

Система ЖКХ

Аварийная Водоканала (холодная вода, водоотведение) - 28-22-00.

Аварийная Барнаульской горэлектросети (электроснабжение) - 29-91-88, 38-06-16.

Аварийная Барнаульской тепломагистральной компании (горячее водоснабжение и отопление) - 59-97-10.

Центральная диспетчерская МБУ «Автодорстрой» г. Барнаула (уборка снега) – 50-43-60.

Диспетчерская ООО «Эко-Комплекс» (вывоз бытовых отходов) - 50-45-34.

На случай ДТП

Дежурная часть ГИБДД г.Барнаула – (3852) 39-35-86.

Аварийный комиссариат – 8-800-700-00-70.

Транспорт

Барнаульский автовокзал (единая справочная) – 61-79-79.

Железнодорожный вокзал – 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный).

Аэропорт Барнаула – 54-30-09.

Центральная диспетчерская служба МУП «Горэлектротранс» - 46-99-86.

Диспетчерская служба МУП «Центртранс» (движение общественного транспорта, обслуживание транспортных карт) - 717-820, 558-866.

Экстренные службы

Пожарная охрана – 01 (с мобильного телефона - 101)

Полиция – 02

Скорая помощь – 03

Аварийная газовая служба – 04

Аварийная газовая служба (природный газ) – 43-55-55

«Единый телефон доверия» ГУ МЧС России по Алтайскому краю - 65-82-19

Экстренный вызов спецслужб – 112.

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