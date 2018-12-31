Куда звонить в случае экстренной ситуации в Барнауле
Новогодние выходные – напряженное время для экстренных служб. Для того чтобы ваши праздники не омрачились, напоминаем вам телефоны барнаульских ведомств и аварийных служб.
Единая дежурная диспетчерская служба города
На случай возникновения ЧС - 29-91-99;
На случай коммунальных аварий - 29-91-88.
Диспетчерские службы в районных администрациях
Железнодорожный район – 62-56-95;
Индустриальный район – 47-51-83;
Ленинский район – 54-44-49;
Октябрьский район – 24-74-98;
Центральный район – 63-08-25.
Система ЖКХ
Аварийная Водоканала (холодная вода, водоотведение) - 28-22-00.
Аварийная Барнаульской горэлектросети (электроснабжение) - 29-91-88, 38-06-16.
Аварийная Барнаульской тепломагистральной компании (горячее водоснабжение и отопление) - 59-97-10.
Центральная диспетчерская МБУ «Автодорстрой» г. Барнаула (уборка снега) – 50-43-60.
Диспетчерская ООО «Эко-Комплекс» (вывоз бытовых отходов) - 50-45-34.
На случай ДТП
Дежурная часть ГИБДД г.Барнаула – (3852) 39-35-86.
Аварийный комиссариат – 8-800-700-00-70.
Транспорт
Барнаульский автовокзал (единая справочная) – 61-79-79.
Железнодорожный вокзал – 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный).
Аэропорт Барнаула – 54-30-09.
Центральная диспетчерская служба МУП «Горэлектротранс» - 46-99-86.
Диспетчерская служба МУП «Центртранс» (движение общественного транспорта, обслуживание транспортных карт) - 717-820, 558-866.
Экстренные службы
Пожарная охрана – 01 (с мобильного телефона - 101)
Полиция – 02
Скорая помощь – 03
Аварийная газовая служба – 04
Аварийная газовая служба (природный газ) – 43-55-55
«Единый телефон доверия» ГУ МЧС России по Алтайскому краю - 65-82-19
Экстренный вызов спецслужб – 112.