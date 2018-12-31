2018-12-31T06:31:52+03:00
Общество

Как будет работать общественный транспорт в новогодние выходные 2019 в Барнауле

С 1 января действует специальное расписание
Анна СЕМИНА
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31 января транспорт будет ходить по привычному расписанию31 января транспорт будет ходить по привычному расписаниюФото: Олег УКЛАДОВ
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Расписание работы общественного транспорта в новогодние выходные в Барнауле несколько изменится. Не забывайте об этом при планировании поездок по городу.

Сегодня, 31 декабря, по информации комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города, автобусы, трамваи и троллейбусы будут работать в обычном режиме. А вот завтра, 1 января, из-за резкого снижения пассажиропотока, в рейс выйдут только 50% автобусов. Особое сокращение пассажирского транспорта будет утром. Так что запаситесь терпением.

2 и 3 января транспорт будет ходить по расписанию выходного дня с сокращением планового количества автобусов на 20%.

С 4 по 8 января - по действующему расписанию выходного дня.

Отдельное расписание будет и в ночь празднования православного Рождества, с 6 на 7 января. До дома горожан с ночной службы из храмов будут доставлять электротранспортом.

От Покровского кафедрального собора

Отправление в 1.30 по трамвайным маршрутам №1, 7 до стДокучаево» и ст.«Кордон», и по специальному маршруту: «Покровский собор – улица Анатолия – проспект Красноармейский – площадь Свободы – улица Анатолия – улица Челюскинцев – улица Антона Петрова – улица Попова – станция «Докучаево».

От Свято-Никольской церкви

Отправление в 1.45 по троллейбусным маршрутам №1, 6.

От Александро-Невского собора

Отправление в 1.15 по трамвайным маршрутам №8, 9.

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