2018-12-30T11:02:56+03:00
Происшествия

Жуткая давка произошла в Барнауле на открытии магазина

Чтобы получить товар по акции, люди буквально шли по головам [видео]
Анна СЕМИНА
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Давка в магазинеДавка в магазине
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Накануне, 29 декабря, в Барнауле произошла жуткая давка из покупателей на открытии нового магазина.

О произошедшем рассказала подписчица сообщества «Инцидент Барнаул» в социальной сети «Вконтакте» Анна. По словам девушки, дело было в ТЦ «Лето» на Павловском тракте. Накануне там состоялось открытие магазина «Галамаркет». Ажиотаж был просто сумасшедший! В помещении набилось огромное количество покупателей. Они толкали и давили друг друга в попытке ухватить хоть что-нибудь по низкой цене. При этом сотрудники магазина даже не успевали сделать подтоварку на стеллажи, а продукцию буквально выкидывали в толпу у склада.

Давка на открытие Галамарта (Инцидент Барнаул)..

- Возьмите кто-нибудь! Кому сушилку? Передайте дальше. Дайте выйти, пожалуйста! - звучит голос за кадром в одном из видео с места событий.

При этом на кадрах видно, как люди передают друг другу сушилки для белья, кому-то они падают прямо на голову, а «счастливчики» спешат растолкать ими других покупателей.

Автор ролика, между тем, иронично говорит: «Вот так у нас бывает. Это город Барнаул. Завтра война. Ничего не будет». Девушка уже подсчитывает, что наберет за этот ролик большое число лайков.

Давка на открытие Галамарта..

- Кому еще сушилку? Мне не надо! Передайте чайник! Чайник! Чайник! – начинает скандировать толпа в другом ролике.

К слову, сами сотрудники магазина тоже были удивлены и никак не ожидали такого ажиотажа. Пользуясь случаем, они тоже снимали на телефоне «мега распродажу».

- Народ с ума сходит. Немного дешевле и уже готовы по головам лезть. А сотрудникам , конечно, нужно было до открытия товар в зале разместить, тем более акционный. Дополнительные палеты никто не отменял. Ужасно на такое смотреть, никогда бы не пошла на такое мероприятие, - комментирует произошедшее участница группы Наталья Корякина.

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