2018-12-30T06:43:23+03:00
Звезды

Расписание новогодних мастер-классов в Барнауле

Вас и ваших детей научат изготовлению кукол, открыток и сувениров
Анна СЕМИНА
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Мастер-классы пройдут со 2 по 8 январяМастер-классы пройдут со 2 по 8 январяФото: Анна СЕМИНА
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Предстоящие новогодние выходные в Барнауле будут насыщены мастер-классами по всевозможным направлением: валяние войлока, шитье, лепка и многое другое.

Некоторые из мастер-классов начались еще в декабре, а мы подготовили для вас удобное расписание с занятиями на январь.

Что: Мастер-класс по тканью традиционного пояса на дощечках «Мой шелковый поясок»

Где: КГБУ «Государственный художественный музей Алтайского края, г. Барнаул, ул. Горького, 16

Когда: 2 января, 12.00.

Что: Мастер-класс по изготовлению сувенира из войлока «Волшебный войлок»

Где: КГБУ «Государственный художественный музей Алтайского края, г. Барнаул, ул. Горького, 16

Когда: 3 января, 12.00.

Что: Мастер-класс по изготовлению новогодней открытки

Где: КГБУ «Алтайский государственный краеведческий музей», г. Барнаул, ул. Ползунова, 39

Когда: 3 января, 14.00.

Что: Мастер-класс по росписи традиционной глиняной куклы – барыни «Варвара краса – длинная коса»

Где: КГБУ «Государственный художественный музей Алтайского края, г. Барнаул, ул. Горького, 16

Когда: 4 января, 12.00.

Что: Мастер-класс по изготовлению русской обрядовой куклы «Рождественский ангел» из цикла «Куклы из прабабушкиного сундука»

Где: КГБУ «Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая», г.Барнаул, ул. Л. Толстого, 2

Когда: 5-6 января, 13.00-17.00.

Что: Мастер-класс по изготовлению традиционного символа «Вифлеемская звезда» из цикла «Народные традиции и творчество»

Где: КГБУ «Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая», г.Барнаул, ул. Л. Толстого, 2

Когда: 5-6 января, 13.00-17.00.

Что: Мастер-класс по изготовлению тряпичной фигурки Ангела «Ангел Рождества»

Где: КГБУ «Алтайский государственный краеведческий музей», г. Барнаул, ул. Ползунова, 39

Когда: 6 января, 12.00.

Что: Мастер-класс «Рождественский ангел»

Где: КГБУ «Алтайский государственный краеведческий музей», г. Барнаул, ул. Ползунова, 46

Когда: 6 января, 13.00.

Что: Мастер-класс по изготовлению символа Нового года

Где: КГБУ «Алтайский государственный краеведческий музей», г. Барнаул, ул. Ползунова, 39

Когда: 6 января, 14.00.

Помимо этого с 3 по 8 января Алтайская краевая общественная организация «Город мастеров» (проспект Красноармейский, 14) будет проводить экскурсии по творческим мастерским.

- Желающие увидят, как работают мастера по бересте, росписи по дереву, бисероплетению, батику, изготовлению куклы, а также побывают в гончарной мастерской и смогут принять участие в мастер-классах, - говорят в Министерстве культуры Алтайского края.

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