2018-12-23T11:03:33+03:00
Общество

Новогодняя елка своими руками

Корреспондент барнаульской «Комсомолки» создала ее за три часа
Анна СЕМИНА
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Елка в стиле"лофт" своими рукамиЕлка в стиле"лофт" своими рукамиФото: Анна СЕМИНА
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До Нового года остается неделя и елочные базары уже вовсю работают. Искусственную елку же можно приобрести в магазине, а как быть тем, кто ищет другой вариант?

Уже давно люди пришли к тому, что покупать живую елку – это накладно и, возможно, негуманно. Куда приятнее чтобы зеленые красавицы продолжали расти и радовать глаз во время прогулок по зимнему лесу.

Елка в стиле"лофт" своими руками Фото: Анна СЕМИНА

Елка в стиле"лофт" своими рукамиФото: Анна СЕМИНА

Промышленность с радостью откликнулась и стала выпускать искусственные елки, которые можно много раз разбирать и собирать. От настоящих их порой не отличить.

А как же быть тем, кто не хочет быть как все? Выход есть – елки созданные собственными руками! По идее, их можно собрать из всего, чего угодно – металл, пластик, бумага или даже ткань. Но в нашем случае мы используем дерево. Признаюсь сразу – идея не моя. Встретила ее на просторах интернета и решила повторить. На деле это оказалось элементарная конструкция.

Елка в стиле"лофт" своими руками Фото: Анна СЕМИНА

Елка в стиле"лофт" своими рукамиФото: Анна СЕМИНА

Для создания елочки в стиле «лофт» потребовалась одна доска для «веток», несколько небольших досок для «ствола», полочек и крестовины, элементарные знания в геометрии, три часа свободного времени и около 500 рублей.

Провели замер и отпилили «ветки» необходимой длины, на саморезы прикрепили их к отшлифованному стволу. Также на длинные саморезы «посадили» две полочки. Вся конструкция вставляется в крестовину без дополнительного крепежа. Легкая обработка наждачной бумагой. Темного цвета мы добились с помощью обжига.

Елка в стиле"лофт" своими руками Фото: Анна СЕМИНА

Елка в стиле"лофт" своими рукамиФото: Анна СЕМИНА

После того, как закончатся праздники, разобрать елку можно за пару секунд. А через год достать снова. Для ее хранения много места не потребуется. Создать нечто подобное сможет даже школьник!

С наступающим!

Елка в стиле"лофт" своими руками Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Елка в стиле"лофт" своими рукамиФото: из личного архива героя(ев) публикации

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