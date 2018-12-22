Трамвай протаранил «Камри»: на месте «скорая» и ДПС

Трамвай протаранил Тойоту Камри на пересечении улицы Гоголя и проспекта Красноармейский в субботу, 22 декабря. Авария произошла в обеденное время, около часа дня.

- Трамвай протащил иномарку несколько метров по рельсам. Не удивительно дело, такая махина сразу не остановится. Движение электротранспорта заблокировано, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Кого-то увезли на машине скорой помощи, - рассказал оказавшийся на месте происшествия фотокорр «Комсомольской правды» - Барнаул» Олег Укладов.

Как выяснилось, пострадал водитель японской иномарки, его увезли в ЦГБ №1.

ДТП Красноармейский-ГоголяФото: Олег УКЛАДОВ

По словам других очевидцев, трамвай быстро ехал, «Камри» неожиданно выскочила перед ним.

- Складывается ощущение в связи с таким количеством происшествий, что водители трамваев делают это преднамеренно и даже не пытаются избежать ДТП, - считает горожанин Виктор Завражнев.

ДТП Красноармейский-ГоголяФото: Олег УКЛАДОВ

Между тем, известно, что трамваи оборудованы видеорегистраторами, которые зафиксировали, как все было на самом деле.