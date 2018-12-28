Сотовая связь в Алтайском крае подорожает с Нового года

На фоне новостей об отмене платы за национальный роуминг с 1 июня 2019 года операторы сотовой связи оповещают абонентов о повышении цен на услуги связи с Нового года.

«МегаФон»: тарифы подорожают в среднем на 2%

На этой неделе «МагаФон» через СМС-рассылку оповестил алтайских абонентов о том, что в связи с увеличением ставки НДС с 18 до 20% с 9 января 2019 года обновятся цены на услуги связи. В компании заверяют, что в среднем повышение цен будет пропорционально повышению налога и составит те же 2%.

– Изменения не затронут новые тарифы, которые были сверстаны 1,5 – 2 месяца назад, поскольку в них уже была учтена новая налоговая ставка. Наряду с незначительным увеличением стоимости услуг связи будут расширены возможности тарифов, например, в некоторых пакетах может быть увеличен объем мобильного интернета, у других абонентов добавятся минуты, – прокомментировал руководитель пресс-службы сибирского филиала компании «МегаФон» Михаил Ивонин.

Один из наших читателей рассказал, что тарифный план, которым он пользовался, стоил 330 рублей. Новая цена составит 350 рублей. В этом случае выходит, что фактическое повышение составит чуть более 6%.

Услуги «МТС» также подорожают

Алтайские абоненты «МТС» также получили СМС сообщения с предупреждением о том, что цены на услуги связи будут увеличены с 10 января 2019 года.

Согласно тексту такого сообщения, на одном из тарифных планов суточная абонентская плата увеличится на 21 копейку.

Между тем, «МТС» повышал цены на услуги связи в текущем году.

– Еще в прошлом году тариф, которым я пользуюсь, стоил 200 рублей. Автоматически мне добавили минуты, хотя я в этом не нуждался, за это накинули 50 рублей. В этом году тариф снова подорожал на 50 рублей. На этот раз добавили 1 гигабайт интернета, – рассказал житель Барнаула Роман Колоколов.

Между тем, в пресс-службе компании «МТС» комментировать ситуацию с повышением цен на услуги связи категорически отказались.

«Билайн»: цены вырастут «несущественно»

В компании «Билайн» рассказали, что они постоянно занимаются актуализацией старых архивных тарифов и услуг, ориентируясь на изменившиеся потребности клиентов.

Грядущее повышение цен оператор сотовой связи объяснил изменением ставки НДС, а также с необходимостью поддержания ряда услуг и сервисов в рабочем состоянии.

– Будущие изменения стоимости услуг несущественны. Наполнение и объем услуг останутся неизменными, – прокомментировала PR-менеджер компании «Билайн» в Сибири Яна Назарова.

«Тele-2»: подорожают архивные тарифные планы

В компании «Тele-2» грядущее повышение цен на услуги связи объяснили не только увеличением НДС.

– Сложился целый ряд факторов, которые привели к необходимости незначительной корректировки цен на услуги мобильной связи. Это и общая инфляция в стране, и валютные колебания, и отсутствие повышения цен длительный промежуток времени. Важно отметить, что были скорректированы цены только на архивных тарифных планах. Открытые для подключений и переходов тарифы не меняются. Также мы сохраняем выгодную стоимость интернет-опций, междугородней связи, прежние цены также остаются в международном роуминге и повышать их мы не планируем, – рассказала менеджер по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь» компании «Тele-2» Дарья Каткова.

На сколько процентов повысятся цены на услуги связи у абонентов этого сотового оператора, в компании не уточнили.