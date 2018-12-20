2018-12-20T17:45:58+03:00
Спасатель

Алтайские эмчэсники спасли застрявших в метель селян

Люди ехали в церковь на службу и решили сократить путь по полевой дороге
Иван ОЛЕКСЮК
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Спасатели выдернули машину из снегаСпасатели выдернули машину из снегаФото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю
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Алтайские эмчэсники спасли застрявших в метель на проселочной дороге четырех жителей села Первомайское. Снежная буря стала испытанием для людей, отправившихся в соседнее село на воскресную службу в храм Казанской иконы Божьей Матери.

Все произошло еще в конце ноября, но известно об этом стало только сейчас, когда спасенные люди прислали письмо с благодарностью в краевое МЧС.

За рулем старенькой «копейки» была Елена Маркова в компании трех пассажиров. Они решили сократить путь и проехать через село Ленинское. Но полевую дорогу замело и в какой-то момент, машина просто застряла.

- Мы пытались вытолкнуть автомобиль, но машина засела намертво. Поэтому решили идти к трассе, чтобы попросить помощи, - рассказа Маркова.

Вместе с родственником они пошли к дороге, еще две женщины остались в машине. Когда появилась связь, Елена позвонила в службу спасения.

- В 9.28 сообщение поступило на пункт связи пожарно-спасательной части №23. Спасатели тут же выехали на место. По пути они встретили продрогшую Елену. Прибыв к месту вызова, спасатели увидели автомобиль, окна были затянуты изморозью, а в салоне находились две женщины, - рассказали в краевом управлении МЧС.

Спасатели пересадили замерзших людей в теплую кабину пожарного автомобиля. «Копейку» прицепили к спасательной технике. Начальник дежурного караула Евгений Нечаев, который прибыл по вызову, сел за руль легковушки.

- Отбуксировав машину на очищенную дорогу, и проверив её исправность, спасатели дали «зелёный свет» для дальнейшей поездки. Елена Маркова, а также все, кто находился с ней в автомобиле поблагодарили спасателей и продолжили путь, - рассказали в ведомстве.

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