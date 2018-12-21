2018-12-20T17:45:58+03:00
Общество

До -37: На Алтай пришли предновогодние морозы

Но в праздничные дни холода отступят
Дарья САВЕНКО
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Погода в Алтайском крае в предновогодние дни ожидается морознойПогода в Алтайском крае в предновогодние дни ожидается морознойФото: Олег УКЛАДОВ
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В Алтайский край пришли настоящие сибирские морозы – в ночные часы температура в большинстве районов опустится до -32 градусов, а днем едва поднимается до -16. Предновогоднюю стужу будет сопровождать юго-западный ветер до 17 метров в секунду.

Как сообщают синоптики, днем 21 декабря в западных и северных районах Алтайского края будут снег, метель, местами снежные заносы, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 9-14 м/с, местами порывы до 17-22 м/с. Столбик термометра покажет -15... -20 градусов.

- В пятницу территория Сибири окажется в зоне атмосферных фронтов циклона, центр которого быстро спускается с Карского моря - пойдет снег, который сохранится и в субботу, ожидаются метели. В воскресенье еще похолодает, за счет арктического вторжения на территорию придут трескучие сибирские морозы, - отмечают в Гидрометцентре России.

Так, 22 декабря ночью синоптики передают снег, метель и усиление ветра до 22 метров в секунду. Температура опустится до -21…-26 градусов, местами в южных районах до -33, днем поднимется до -12…-17, местами до -23 градусов.

Холода с ветрами и метелями будут властвовать в Алтайском крае до конца этого года, а самые сильные морозы придутся на предновогодние дни – 27 и 28 декабря. Столбики термометра в ночное время опустятся до -36…-37 градусов. А вот 31 декабря и 1 января морозы «отпустят» регион, и погода подойдет для лесных прогулок и катания на коньках и лыжах. Хорошая погода ожидается и на все январские праздники – днем обещают -1…-5 градусов, а ночью -4…-9.

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