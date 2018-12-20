2018-12-20T13:57:24+03:00
Общество

На Алтае рассекретили агента ЦРУ и немецкого шпиона

Всего в 2018 году по материалам краевой ФСБ возбуждено 209 уголовных дел
Иван ОЛЕКСЮК
Поделиться:
Скриншот видео УФСБ России по Алтайскому краюСкриншот видео УФСБ России по Алтайскому краю
Изменить размер текста:

Краевое управление ФСБ отчиталось о проделанной работе за год в преддверии Дня работника органов безопасности России.

Про шпионов

По сообщению ведомства, Алтайский край находится в числе регионов, к которым проявляют особый интерес спецслужбы и организации зарубежных стран, например, США.

В этом году осудили жителя региона, который передавал в ЦРУ США секретные сведения. Мужчина имел отношение к таким данным по роду службе, но о чем идет речь – не разглашается. В итоге агента приговорили к девяти годам колонии строго режима.

Также пресечена деятельность двух сотрудников военной разведки КНР. Агенты Китая пытались получить доступ к российских закрытым разработкам в области создания средств доставки оружия массового поражения.

Еще один попавшийся шпион – из Германии. Он собирал сведения о сотрудниках ФСБ в интересах одной из спецслужб стран Центрально-Азиатского региона.

- Ему объявлено официальное предостережение о недопустимости шпионажа, - сообщили в краевом УФСБ.

Также из страны выдворили четырех агентов спецслужб стран Азии и Закавказья.

Про нелегалов

730 иностранцев привлекли к ответственности за попытки незаконно легализоваться на территории края. Ряд из них выдворен из России с запретом въезда.

74 иностранца, которые находились в межгосударственном и федеральном розыске, задержаны.

35 гражданам КНР аннулирован вид на жительство за подделку документов для оформления временного проживания. Они были вынуждены покинуть страну.

Про экстремизм

Кажется, что настоящий, а не интернетный экстремизм где-то далеко, что на Алтае подрывникам и массовым убийцам делать нечего. Но это не так. В этом году алтайские эфэсбэшники ликвидировали ячейку запрещенной в России экстремистской организации "Таблиги Джамаат".

- Один из идеологов – гражданин Республики Таджикистан. Он причастен к вовлечению и вербовке людей в деятельность запрещенного объединения, осужден на один год колонии общего режима, - сообщили в ведомстве.

Кроме того, в этом году задержан член запрещенной в России организации "Братья мусульмане". Гражданин Таджикистана находился в межгосударственном розыске.

Пресечена попытка организовать ячейку сторонников неоязыческой экстремистской организации "Древнерусская церковь православных староверов "Инглингов", деятельность которой запрещена на территории России.

Также в этом году отработано 29 сообщений о террористической угрозе, оказавшихся заведомо ложными. Инициаторы задержаны. Возбуждены уголовные дела.

Про взяточников

Одно из самых громких дел этого года – арест главного алтайского антикоррупционера Вадима Надвоцкого за взятку.

- Высокопоставленный полковник при посредничестве бывшего полицейского получил взятку 5 млн рублей за прекращение проверок предприятия одного из бизнесменов региона. Экс-полицейский и его подельник помещены под стражу, - сообщили в краевой ФСБ.

Другой случай - семь лет колонии строгого режима бывшему начальнику отдела экономической безопасности и противодействия коррупции новоалтайского отдела полиции Владимиру Сагайдаку. Его обвинили во взяточничестве в крупном размере. Как выяснилось, бывший полицейский вымогал полмиллиона рублей у местного предпринимателя за развал уголовного дела.

Задержан бывший управляющий делами губернатора и регионального правительства Алексей Белобородов. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Против него возбуждено сразу несколько уголовных дел – за взятку в 3 млн рублей и за незаконное расходование бюджетных 18 млн рублей.

Всего в 2018 году по материалам краевой ФСБ возбуждено 209 уголовных дел, осужден 71 человек.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
ГИБДД будут сопровождать школьные автобусы на новогодние елки
Депутаты АКЗС поддержали кандидатуру нового прокурора региона
ДТП с участием автобуса в Барнауле проверит Следственный комитет
В центре Барнаула ожидается стрельба холостыми патронами
Дополнительные рейсы из Барнаула в Казахстан открыли к новогодним праздникам
В Бийске сотрудница полиции и ее мать спасли мужчину от смерти
Житель Сросток украл новорожденного теленка
Полсотни новых машин скорой помощи подарили алтайским медикам
Снежный шторм надвигается на Алтайский край
Прокурором Алтайского края назначат Александра Руднева
Прокуратура начала проверку по ДТП с участием автобуса в Барнауле
Мошенники похитили с банковской карты более 50 тысяч рублей
На Алтае в природу выпустили уникальных особей сокола-балобана
В Бийске пропал пенсионер, нуждающийся в медпомощи
Алтай-Кокс признан ответственным работодателем региона
Автобусы №17, 73, 55, 109 и 20 изменят свой маршрут
«Ростелеком» в Алтайском крае предоставил скоростной интернет в 11 тысяч домохозяйств
Призерами конкурса «Лучший социально ответственный работодатель года» в Барнауле стали предприятия СГК
Барнаульцев бесплатно научат кататься на коньках
Жителям Бийска не нравится, как в городе чистят снег
Алтайский хирург ответит за смерть пациента