На Алтае рассекретили агента ЦРУ и немецкого шпиона

Краевое управление ФСБ отчиталось о проделанной работе за год в преддверии Дня работника органов безопасности России.

Про шпионов

По сообщению ведомства, Алтайский край находится в числе регионов, к которым проявляют особый интерес спецслужбы и организации зарубежных стран, например, США.

В этом году осудили жителя региона, который передавал в ЦРУ США секретные сведения. Мужчина имел отношение к таким данным по роду службе, но о чем идет речь – не разглашается. В итоге агента приговорили к девяти годам колонии строго режима.

Также пресечена деятельность двух сотрудников военной разведки КНР. Агенты Китая пытались получить доступ к российских закрытым разработкам в области создания средств доставки оружия массового поражения.

Еще один попавшийся шпион – из Германии. Он собирал сведения о сотрудниках ФСБ в интересах одной из спецслужб стран Центрально-Азиатского региона.

- Ему объявлено официальное предостережение о недопустимости шпионажа, - сообщили в краевом УФСБ.

Также из страны выдворили четырех агентов спецслужб стран Азии и Закавказья.

Про нелегалов

730 иностранцев привлекли к ответственности за попытки незаконно легализоваться на территории края. Ряд из них выдворен из России с запретом въезда.

74 иностранца, которые находились в межгосударственном и федеральном розыске, задержаны.

35 гражданам КНР аннулирован вид на жительство за подделку документов для оформления временного проживания. Они были вынуждены покинуть страну.

Про экстремизм

Кажется, что настоящий, а не интернетный экстремизм где-то далеко, что на Алтае подрывникам и массовым убийцам делать нечего. Но это не так. В этом году алтайские эфэсбэшники ликвидировали ячейку запрещенной в России экстремистской организации "Таблиги Джамаат".

- Один из идеологов – гражданин Республики Таджикистан. Он причастен к вовлечению и вербовке людей в деятельность запрещенного объединения, осужден на один год колонии общего режима, - сообщили в ведомстве.

Кроме того, в этом году задержан член запрещенной в России организации "Братья мусульмане". Гражданин Таджикистана находился в межгосударственном розыске.

Пресечена попытка организовать ячейку сторонников неоязыческой экстремистской организации "Древнерусская церковь православных староверов "Инглингов", деятельность которой запрещена на территории России.

Также в этом году отработано 29 сообщений о террористической угрозе, оказавшихся заведомо ложными. Инициаторы задержаны. Возбуждены уголовные дела.

Про взяточников

Одно из самых громких дел этого года – арест главного алтайского антикоррупционера Вадима Надвоцкого за взятку.

- Высокопоставленный полковник при посредничестве бывшего полицейского получил взятку 5 млн рублей за прекращение проверок предприятия одного из бизнесменов региона. Экс-полицейский и его подельник помещены под стражу, - сообщили в краевой ФСБ.

Другой случай - семь лет колонии строгого режима бывшему начальнику отдела экономической безопасности и противодействия коррупции новоалтайского отдела полиции Владимиру Сагайдаку. Его обвинили во взяточничестве в крупном размере. Как выяснилось, бывший полицейский вымогал полмиллиона рублей у местного предпринимателя за развал уголовного дела.

Задержан бывший управляющий делами губернатора и регионального правительства Алексей Белобородов. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Против него возбуждено сразу несколько уголовных дел – за взятку в 3 млн рублей и за незаконное расходование бюджетных 18 млн рублей.

Всего в 2018 году по материалам краевой ФСБ возбуждено 209 уголовных дел, осужден 71 человек.