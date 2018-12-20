2018-12-20T15:01:37+03:00
Происшествия

Девушка-водитель врезавшегося в столб автобуса была новичком

Сейчас ее отстранили от работы, проводится проверка
Иван ОЛЕКСЮК
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Водитель. Фото: скрин видеоВодитель. Фото: скрин видео
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За рулем автобуса, который 18 декабря влетел в столб на площади Октября в Барнауле, была 26-летняя девушка, которая работала водителем на этом месте всего 1,5 месяца.

Она устроилась в «Евробус-плюс» только 9 ноября. Об этом рассказал директор предприятия.

- Она прошла 200-часовую стажировку, предписанную законом. У нее приняты эксзамены по маршруту №35, 55, 17. Замечаний не было выявлено. Понятно, что опыт небольшой, но закон разрешает работать с такими водителями. За ней был закреплен водитель-наставник. Полтора месяца она нормально отработала. Сейчас мы ее от работы водителем отстранили. Разбирательство покажет, что будет дальше, - рассказал Павел Грехов.

Автобус влетел в столб в Барнауле. 19 пострадавших.Видео: Жанна Измайлова

Сейчас девушка отстранена от работы водителем.

Напомним, ЧП произошло в 17.25 перед самым часом пик – железную махину понесло по накату перед остановкой в бетонное сооружение. Все, кто был в салоне, полетели со своих мест. В результате пострадали 20 человек, из них двое детей.

- Автобус занесло, я на тормоз, а его в бок потащило и прямо в столб. С народом, полный салон, - рассказывала водитель сразу после аварии.

Понесло по накату

Горожане в социальных сетях подтвердили, что на дорогах была гололедица:

- На дороге гололед. Сегодня на автобусе ехала, его тоже немного занесло, когда он с остановки выезжал. В этом году на дороги – забили. Если и чистят, то для отвода глаз. Про обочины лучше вообще не вспоминать. Видимо люди, от которых это все зависит, в нашем городе не живут, - пишут пользователи в социальных сетях.

При этом, по словам начальника отделения технического надзора городской полиции Дмитрия Боброва, дорожное полотно на момент аварии было в нормальном состоянии. Сейчас Госавтоинспекция проводит проверку. Изучаются записи камер.

Водитель-лихач

Возможно, водителю просто не хватило опыта. А возможно, дело было в банальном несоблюдении правил дорожного движения. Очевидец ДТП Юлия Вязмикина сообщила, что едва не столкнулась с этим автобусом.

- Она летела на мигающий зеленый, боялась опоздать видимо. Я рядом ехала, еле успела затормозить, чтобы в нее не приехать. Ужас просто, трясет. Если ты едешь аккуратно, то не факт, что в тебя не прилетят такие «опоздуны».

В транспортном предприятии заверили, что превышения скорости не было. По навигационным данным, автобус двигался со скорость в районе 40 км/час.

Пассажиры были застрахованы

Перевозчик заверил, пассажиры были застрахованы, сейчас готовятся документы для оформления выплат.

- Мы направили уведомление о ДТП, по мере предоставления документов из ГИБДД после разбирательства, после излечения пострадавших, мы отправим полный пакет в страховую, - рассказал Павел Грехов.

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