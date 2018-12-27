Постоялец дома престарелых: «Подаренное мамой мерзлое яблоко было самым вкусным в жизни»

В эти дни в барнаульском Центральном доме-интернате для престарелых и инвалидов Барнаула, также как и везде, царит предновогодняя суета. Журналисты «Комсомолки» узнали, как к главному празднику года готовятся местные постояльцы.

Обиды не держим

В комнате, где живут супруги Анатолий Степанович и Раиса Афанасьевна Борисенко, стены и мебель украшены мишурой и плакатами с символом Нового года. Кругом образцовый порядок. Все по-простому, и как-то по-домашнему уютно, разве, что мурлыкающего кота не хватает.

Пошел уже третий год, как эти добрые старики оказались в доме-интернате для престарелых и инвалидов. До этого они жили в одном из вымирающих сел Первомайского района.

Раиса АфанасьевнаФото: Олег УКЛАДОВ

У каждого из них за плечами непростая судьба. Быть может, именно это их и сроднило. У Раисы Афанасьевны трое детей. Со старшей дочерью она не общается. Для нее это больная тема. С сыновьями женщина поддерживает отношения, периодически бывает у них в гостях, а они навещают мать. Опережая вопрос, Раиса Афанасьевна говорит, что детям самим не сладко, и жить вместе с ними не позволяют условия.

Анатолий Степанович рассказал, что у него один сын, который сейчас живет в Москве. С трех лет он один воспитывал ребенка, оставшись вдовцом. Сейчас сын и отец иногда созваниваются, вот и вся родственная связь.

Старики говорят, что ни в коем случае не обижаются на своих детей, и хотят, чтобы и они не держали на них обиды.

Многие считают, что именно детство – самая счастливая пора в жизни человека, но у всех ли? В разговоре о предстоящем празднике Анатолий Степанович вспомнил историю из детства. Страна отмечала Новый 1947 год. Ему было 7 лет. Семья жила в Нарыме. Тогда самые простые фрукты для этой местности считались экзотикой, а мать где-то раздобыла для него мерзлое яблоко.

Старики говорят, что ни в коем случае не обижаются на своих детей, и хотят, чтобы и они не держали на них обиды.Фото: Олег УКЛАДОВ

– Больше 70 лет прошло с тех пор. А на Новый год я вспоминаю вкус того яблока. Где мама тогда взяла его? Удивительно! – говорит Анатолий Степанович с простодушной улыбкой на лице.

В эти дни семья Борисенко активно готовится к Новому году. В доме-интернате запланирован концерт, на котором Раиса Афанасьевна будет петь.

31 декабря супруги традиционно накроют праздничный стол в своей комнате. Так уж у них заведено, что пока не дождутся поздравления президента, спать не ложатся.

Елку украшали фантиками из газет

Буквально три месяца назад в Центральном доме-интернате поселилась еще одна семейная пара – Александр Трофимович и Галина Георгиевна Шуваевы.

В свое время супруги жили в Курье. Глава семьи работал корреспондентом в местной газете, а его жена трудилась методистом и режиссером народного театра в районном Доме культуры.

Семья ШуваевыхФото: Олег УКЛАДОВ

17 лет назад, уже выйдя на пенсию, супруги захотели сменить обстановку. Продали трехкомнатную квартиру в Курье, помогли детям, а на остатки купили старенький домик в Озерках.

У Александра Трофимовича страсть к живописи. Именно в Озерках он написал несколько пейзажей. Он и сейчас работает над очередной картиной. На ней будет изображено его любимое место для рыбалки.

Шуваевы говорят, что решение переехать в дом для престарелых им далось нелегко, оно было буквально выстрадано.

В свое время Галина Георгиевна перен

У Александра Трофимовича страсть к живописи.Фото: Олег УКЛАДОВ

есла инфаркт. У Александра Трофимовича также пошатнулось здоровье. Ухаживать за домом, который потихоньку начал заваливаться, сил не осталось.

– И родственники, и друзья, когда узнавали, что мы живем в доме для престарелых, очень удивлялись этому, но мы всем объясняем, что для нас так лучше. Нам выделили однокомнатную квартиру, нас все устраивает, – говорит Галина Георгиевна.

Александр Трофимович вспоминает, как отмечали 1947 год, тогда он учился в первом классе. Елка была украшена фантиками, сделанными из старых газет, игрушек тогда не было. В качестве подарков детям давали маленькие самодельные флажки с красной тряпочкой.

Шуваевы в первый раз будут отмечать Новый год в доме-интернате. Галина Георгиевна уже согласилась сыграть Бабу Ягу на общем празднике.

Взрослые тоже верят в чудесаФото: Олег УКЛАДОВ

За несколько дней до Нового года эта семейная пара мечтает о двух вещах – чтобы близкие были здоровы, и чтобы на планете был мир.

Взрослые тоже верят в чудеса

Валентина Николаевна Разговорова в доме-интернате для престарелых и инвалидов живет 16 лет. Тогда ее укусил энцефалитный клещ. Какое-то время она была прикована к постели. В итоге как не противились ее сыновья, она сама для себя решила поселиться в Барнауле в доме-интернате.

– Во-первых, я не хотела быть обузой своим сыновьям, хотя они очень переживали из-за моего решения. Во-вторых, я ведь и сейчас передвигаюсь только с ходунками, а дети живут в Ельцовке. К сожалению, сельская местность совершенно не приспособлена для инвалидов, я не представляю, как можно передвигаться там, – говорит Валентина Николаевна.

Валентина Николаевна Разговорова в доме-интернате для престарелых и инвалидов живет 16 лет.Фото: Олег УКЛАДОВ

В комнате нашей новой знакомой светло и уютно. На стенах новогодние украшения. Справа кровать. Слева небольшой шкаф. Есть телевизор и компьютер. Хозяйка старается быть современной. С друзьями и родственниками общается по «Скайпу» и в социальных сетях.

Мы застали Валентину Николаевну за рукоделием. Она плела колье. Еще одно ее увлечение – это поэзия. Женщина пишет стихи. Как и для многих людей, Новый год для Валентины Николаевны особенный праздник, в котором, как она считает, всегда есть место для чудес.

В Центральном доме-интернате для престарелых и инвалидов Барнаула царит предновогодняя суета.Фото: Олег УКЛАДОВ

Конечно, в глубине души она надеется восстановиться после того, что с ней произошло, но, как и большинство людей ее поколения, под бой курантов она шепотом попросит у высших сил здоровья для своих детей и внуков.