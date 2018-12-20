2018-12-20T14:04:02+03:00
Досуг

Новогодние праздники 2018-2019 в Барнауле: программа мероприятий, куда сходить

Подробная афиша мероприятий на новогодние праздники 2018-2019 в Барнауле. Мы подскажем вам, куда сходить и что посмотреть
Ольга ВЕДЕРНИКОВА
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Новый год - время волшебства.Новый год - время волшебства.Фото: Олег УКЛАДОВ

Новогодние елки

Новогодние программы в музее «Мир камня»

Музей «Мир камня» приглашает детей и их родителей принять участие в новогодних елках, посвященных разным сказочным персонажам. Каждая программа включает в себя игру, мастер-класс

«Тролли и снежная королева» (5+)

Благодаря Розочке и Цветану, тролли были спасены из лап бергенов. Все герои мульт-фильма обрели счастье и снова стали жить дружно. И ничего не предвещало беды… Как вдруг резко похолодало… Тролли не унывали и продолжали играть и петь песни, но одним зимним утром все тролли пропали! Их украла Снежная королева! Помоги троллям освободиться и показать Снежной королеве, что же такое счастье!

24 и 27 декабря с 16.00 до 18.00

Новогодняя программа «Олаф в поисках новогоднего настроения» (10+)

Эльза вместе с Анной решили отправиться в новогоднее путешествие. Олаф решает отправиться с ними и раскрыть тайну «новогоднего настроения». В этот самый момент на город обрушилась снежная буря, и Олафа сдуло. Помоги Анне и Эльзе найти Олафа. Выполняя нетрудные задания, дети получат не только новые знания, но и положительные эмоции. В конце мероприятия ребенок получит в подарок игрушку, которую он изготовит сам, а также сладкий подарок от Деда Мороза. Тех, кто выучит и расскажет стихотворение Деду Морозу, ждет подарок.

25 и 28 декабря с 16.00 до 18.00

Новогодняя программа «Новый год в Хогвартсе» (14+)

Будущие волшебники, вы готовы к обучению в школе волшебства «Хогвартс»? В программе праздника: познавательная игра-квест по музею, мастер-класс по изготовлению необычного новогоднего подарка, а также награждение участников, выступление перед Дедом Морозом (по желанию).

26 и 29 декабря с 16.00 до 18.00

Музей «Мир камня»

Ул. Ползунова, 39, тел.: (3852) 69-14-70, 69-14-80

Цена билетов: 500 рублей

Спектакль «Обыкновенное чудо»

&quot;Обыкновенное чудо&quot; Фото: Молодежный театр Алтая им. В.С. Золотухина

"Обыкновенное чудо"Фото: Молодежный театр Алтая им. В.С. Золотухина

Новогодний спектакль «Обыкновенное чудо» поставлен по пьесе Евгения Шварца театральной мастерской Homo Artisticus. Волшебник, король, принцесса попадают в сказочный вихрь событий, где все путается и перемешивается. Милый юноша вдруг оказывается настоящим медведем, деспот-король не может сдержать слез, принцесса первый раз в жизни бунтует… И самое главное в этой неразберихе - быть смелым, чтобы найти свое счастье и бороться за него даже тогда, когда все страшно и непонятно. Такие законы у нашей сказки. А впрочем, разве в жизни иначе?

23 декабря в 18.00

Актовый зал молодежных мероприятий АлтГУ

Пр. Социалистический, 68а, справки по тел. 8-983-181-8782

Вход - свободный

Спектакль «Алладин»

Не пропустите с детьми новогоднюю премьеру музыкальной сказки «Алладин» в театре музкомедии. Это прекрасная легенда о добром и отважном юноше, которому в руки попала волшебная лампа, а с ней в придачу – самый настоящий Джинн.

- Это захватывающее, зрелищное представление, полное доброго юмора, великолепных танцев и яркой музыки, - говорят в театре.

Аладдин Фото: Олег УКЛАДОВ

АладдинФото: Олег УКЛАДОВ

Сотни лет назад Джинн был звездочетом и служил султану Сулейману. Ему удалось подчинить великую силу огня, чтобы с ее помощью сделать свою страну процветающей. Но об открытии узнал вероломный визирь Хашим, захватил власть над огнем, сверг с трона султана и заточил звездочета в лампу. Алладин и Джинн отправляются в прошлое, чтобы спасти султана, его красавицу-дочь Амину и всю страну.

- Скорее садись на ковер-самолет, о зритель – волшебный Восток уже ждет тебя! – призывают в театре.

С 21 декабря по 8 января

Аладдин.Видео: Олег Укладов

Театр музыкальной комедии

Пр. Комсомольский, 108, тел. (3852) 50-50-85

Цена билета: 200-300 рублей

Новогодний бал

А вы поедете на бал? Пройдет он в рамках традиционного «Новогоднего бала в старинной дворянской усадьбе» в Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая 23 декабря.

Приглашаются все, кто уже умеет вальсировать и кто просто влюблен в этот прекрасный танец. В программе не только вальсы, но и контрдансы, польки, марши, много котильонов и кросс-степ вальс.

Дресс-код - современный вечерний. Для дам - длинные платья, туфли без каблука. Также организаторы просят воздержаться от коротких юбок, открывающих колени, и от кринолинов. Для кавалеров - костюм-тройка, брюки с белой рубашкой (с жилетом, галстуком, галстуком-бабочкой).

По всем вопросам обращайтесь в студию старинного танца «Северная сторона» по тел. 8-913-216-0012.

23 декабря в 16.00

ГМИЛИКА

Ул. Льва Толстого, 2, тел.: (3852) 24-47-61, 24-49-15

Цена билета: 250 рублей

Ярмарка «Похищенный мешок Деда Мороза»

"Похищенный мешок Деда Мороза"

"Похищенный мешок Деда Мороза"

На новогодней ярмарке будут представлены оригинальные сувениры местных мастеров. Кроме того, организаторы приготовили для гостей игры, подарки, песни, фотозону с Дедом Морозом, благотворительную ярмарку и многое-многое другое!

Все средства от реализации билетов и благо-творительной ярмарки будут направлены на новогодние подарки детям-сиротам с ограниченными возможностями здоровья.

23 декабря

Благотворительная ярмарка - в 15.00

Благотворительный концерт - в 16.00

Краевой дворец молодежи

Ул. Юрина, 204в, тел. для справок: 8-996-303-5375

Вход: 200 рублей

«Вечерок на хуторе близ…» и «Вечеринка с мандаринкой»

С 25 декабря Театр драмы приглашает взрослых на «Вечеринку с мандаринкой» и новогодние гулянья «Вечерок на хуторе близ…». Здесь будет и театральное представление, и Дед Мороз со Снегурочкой, и праздничная программа в фойе в формате бала-маскарада, рассчитанного на разные возрастные категории.

На сцене для участников балов разыграют популярный сюжет русской классики - «Вечерок на хуторе близ…» в жанре «новогодние гулянья».

История любви кузнеца Вакулы и красавицы Оксаны будет сделана «по намекам» Николая Гоголя, но режиссер допускает некоторые вольности в обращении с исходным текстом, обещая необычные сюжетные повороты.

Чем все кончится? Интересно, совпадет ли окончание истории с гоголевским? Хотите узнать - приходите на новогоднюю вечеринку.

По окончании спектакля в фойе театра продолжатся народные гулянья с Дедом Морозом и Снегурочкой, праздничным застольем, которое можно заказать заранее.

- С вас карнавальные костюмы и отличное настроение! - говорят в театре.

25 - 26 декабря - «Вечеринка с мандаринкой»

27 - 30 декабря - «Вечерок на хуторе близ…»

Театр драмы

Ул. Молодежная, 15, тел. (3852) 36-97-13

Цена билета: 300 - 500 рублей

Новый год с бородой

В Новый год всем хочется чудес! Вот и Нюра, героиня новогоднего концерта, мечтает о чем-то необычном, волшебном, праздничном. И чудо происходит: девушка встречает самого Деда Мороза. Он готов исполнить любое ее желание, да, на беду, появляется проказник Черт. Все ему, рогатому, мало: когда-то давным-давно месяц с неба стащил, а теперь на дедморозовские посох и бороду покусился…

«Новый год с бородой» подарит вам целый вечер прекрасного настроения. А что еще нужно накануне самого долгожданного зимнего праздника?

22, 23, 27, 28, 29, 30 декабря

Театр музыкальной комедии

Пр. Комсомольский, 108, тел. (3852) 50-50-85

Цена билета: 500 - 800 рублей

Елки-палки шоу

"Елки-палки шоу"

"Елки-палки шоу"

Музыкальный театр продолжает добрую традицию празднования Нового года в стиле варьете! «Елки-палки шоу» - это эксклюзивная новогодняя шоу-программа в формате «Голубого огонька» на малой сцене театра. В этом году программу вновь будет вести Арсен Митичашвили!

Вас ждет: эксклюзивная новогодняя шоу-программа, Дед Мороз и Снегурочка, SUPERдискотека, шоу-группа VIVA и множество сюрпризов и подарков. И, конечно, любимые артисты театра на малой сцене!

При покупке билета обязателен заказ столика и меню по тел. 8-913-090-0827.

С 21 по 30 декабря

Театр музыкальной комедии

Пр. Комсомольский, 108, тел. (3852) 50-50-85

Цена билета: 1500 рублей

Не пропустите с детьми новогоднюю премьеру музыкальной сказки «Алладин» в театре музкомедии. Фото: Олег УКЛАДОВ

Не пропустите с детьми новогоднюю премьеру музыкальной сказки «Алладин» в театре музкомедии.Фото: Олег УКЛАДОВ

Не пропустите с детьми новогоднюю премьеру музыкальной сказки «Алладин» в театре музкомедии. Фото: Олег УКЛАДОВ

Не пропустите с детьми новогоднюю премьеру музыкальной сказки «Алладин» в театре музкомедии.Фото: Олег УКЛАДОВ

Не пропустите с детьми новогоднюю премьеру музыкальной сказки «Алладин» в театре музкомедии. Фото: Олег УКЛАДОВ

Не пропустите с детьми новогоднюю премьеру музыкальной сказки «Алладин» в театре музкомедии.Фото: Олег УКЛАДОВ

Не пропустите с детьми новогоднюю премьеру музыкальной сказки «Алладин» в театре музкомедии. Фото: Олег УКЛАДОВ

Не пропустите с детьми новогоднюю премьеру музыкальной сказки «Алладин» в театре музкомедии.Фото: Олег УКЛАДОВ

Не пропустите с детьми новогоднюю премьеру музыкальной сказки «Алладин» в театре музкомедии. Фото: Олег УКЛАДОВ

Не пропустите с детьми новогоднюю премьеру музыкальной сказки «Алладин» в театре музкомедии.Фото: Олег УКЛАДОВ

Не пропустите с детьми новогоднюю премьеру музыкальной сказки «Алладин» в театре музкомедии. Фото: Олег УКЛАДОВ

Не пропустите с детьми новогоднюю премьеру музыкальной сказки «Алладин» в театре музкомедии.Фото: Олег УКЛАДОВ

Не пропустите с детьми новогоднюю премьеру музыкальной сказки «Алладин» в театре музкомедии. Фото: Олег УКЛАДОВ

Не пропустите с детьми новогоднюю премьеру музыкальной сказки «Алладин» в театре музкомедии.Фото: Олег УКЛАДОВ

Не пропустите с детьми новогоднюю премьеру музыкальной сказки «Алладин» в театре музкомедии. Фото: Олег УКЛАДОВ

Не пропустите с детьми новогоднюю премьеру музыкальной сказки «Алладин» в театре музкомедии.Фото: Олег УКЛАДОВ

Не пропустите с детьми новогоднюю премьеру музыкальной сказки «Алладин» в театре музкомедии. Фото: Олег УКЛАДОВ

Не пропустите с детьми новогоднюю премьеру музыкальной сказки «Алладин» в театре музкомедии.Фото: Олег УКЛАДОВ

Не пропустите с детьми новогоднюю премьеру музыкальной сказки «Алладин» в театре музкомедии. Фото: Олег УКЛАДОВ

Не пропустите с детьми новогоднюю премьеру музыкальной сказки «Алладин» в театре музкомедии.Фото: Олег УКЛАДОВ

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