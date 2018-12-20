Новогодние праздники 2018-2019 в Барнауле: программа мероприятий, куда сходить

Новогодние елки

Новогодние программы в музее «Мир камня»

Музей «Мир камня» приглашает детей и их родителей принять участие в новогодних елках, посвященных разным сказочным персонажам. Каждая программа включает в себя игру, мастер-класс

«Тролли и снежная королева» (5+)

Благодаря Розочке и Цветану, тролли были спасены из лап бергенов. Все герои мульт-фильма обрели счастье и снова стали жить дружно. И ничего не предвещало беды… Как вдруг резко похолодало… Тролли не унывали и продолжали играть и петь песни, но одним зимним утром все тролли пропали! Их украла Снежная королева! Помоги троллям освободиться и показать Снежной королеве, что же такое счастье!

24 и 27 декабря с 16.00 до 18.00

Новогодняя программа «Олаф в поисках новогоднего настроения» (10+)

Эльза вместе с Анной решили отправиться в новогоднее путешествие. Олаф решает отправиться с ними и раскрыть тайну «новогоднего настроения». В этот самый момент на город обрушилась снежная буря, и Олафа сдуло. Помоги Анне и Эльзе найти Олафа. Выполняя нетрудные задания, дети получат не только новые знания, но и положительные эмоции. В конце мероприятия ребенок получит в подарок игрушку, которую он изготовит сам, а также сладкий подарок от Деда Мороза. Тех, кто выучит и расскажет стихотворение Деду Морозу, ждет подарок.

25 и 28 декабря с 16.00 до 18.00

Новогодняя программа «Новый год в Хогвартсе» (14+)

Будущие волшебники, вы готовы к обучению в школе волшебства «Хогвартс»? В программе праздника: познавательная игра-квест по музею, мастер-класс по изготовлению необычного новогоднего подарка, а также награждение участников, выступление перед Дедом Морозом (по желанию).

26 и 29 декабря с 16.00 до 18.00

Музей «Мир камня»

Ул. Ползунова, 39, тел.: (3852) 69-14-70, 69-14-80

Цена билетов: 500 рублей

Спектакль «Обыкновенное чудо»

Новогодний спектакль «Обыкновенное чудо» поставлен по пьесе Евгения Шварца театральной мастерской Homo Artisticus. Волшебник, король, принцесса попадают в сказочный вихрь событий, где все путается и перемешивается. Милый юноша вдруг оказывается настоящим медведем, деспот-король не может сдержать слез, принцесса первый раз в жизни бунтует… И самое главное в этой неразберихе - быть смелым, чтобы найти свое счастье и бороться за него даже тогда, когда все страшно и непонятно. Такие законы у нашей сказки. А впрочем, разве в жизни иначе?

23 декабря в 18.00

Актовый зал молодежных мероприятий АлтГУ

Пр. Социалистический, 68а, справки по тел. 8-983-181-8782

Вход - свободный

Спектакль «Алладин»

Не пропустите с детьми новогоднюю премьеру музыкальной сказки «Алладин» в театре музкомедии. Это прекрасная легенда о добром и отважном юноше, которому в руки попала волшебная лампа, а с ней в придачу – самый настоящий Джинн.

- Это захватывающее, зрелищное представление, полное доброго юмора, великолепных танцев и яркой музыки, - говорят в театре.

Сотни лет назад Джинн был звездочетом и служил султану Сулейману. Ему удалось подчинить великую силу огня, чтобы с ее помощью сделать свою страну процветающей. Но об открытии узнал вероломный визирь Хашим, захватил власть над огнем, сверг с трона султана и заточил звездочета в лампу. Алладин и Джинн отправляются в прошлое, чтобы спасти султана, его красавицу-дочь Амину и всю страну.

- Скорее садись на ковер-самолет, о зритель – волшебный Восток уже ждет тебя! – призывают в театре.

С 21 декабря по 8 января

Аладдин.Видео: Олег Укладов

Театр музыкальной комедии

Пр. Комсомольский, 108, тел. (3852) 50-50-85

Цена билета: 200-300 рублей

Новогодний бал

А вы поедете на бал? Пройдет он в рамках традиционного «Новогоднего бала в старинной дворянской усадьбе» в Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая 23 декабря.

Приглашаются все, кто уже умеет вальсировать и кто просто влюблен в этот прекрасный танец. В программе не только вальсы, но и контрдансы, польки, марши, много котильонов и кросс-степ вальс.

Дресс-код - современный вечерний. Для дам - длинные платья, туфли без каблука. Также организаторы просят воздержаться от коротких юбок, открывающих колени, и от кринолинов. Для кавалеров - костюм-тройка, брюки с белой рубашкой (с жилетом, галстуком, галстуком-бабочкой).

По всем вопросам обращайтесь в студию старинного танца «Северная сторона» по тел. 8-913-216-0012.

23 декабря в 16.00

ГМИЛИКА

Ул. Льва Толстого, 2, тел.: (3852) 24-47-61, 24-49-15

Цена билета: 250 рублей

Ярмарка «Похищенный мешок Деда Мороза»

"Похищенный мешок Деда Мороза"

На новогодней ярмарке будут представлены оригинальные сувениры местных мастеров. Кроме того, организаторы приготовили для гостей игры, подарки, песни, фотозону с Дедом Морозом, благотворительную ярмарку и многое-многое другое!

Все средства от реализации билетов и благо-творительной ярмарки будут направлены на новогодние подарки детям-сиротам с ограниченными возможностями здоровья.

23 декабря

Благотворительная ярмарка - в 15.00

Благотворительный концерт - в 16.00

Краевой дворец молодежи

Ул. Юрина, 204в, тел. для справок: 8-996-303-5375

Вход: 200 рублей

«Вечерок на хуторе близ…» и «Вечеринка с мандаринкой»

С 25 декабря Театр драмы приглашает взрослых на «Вечеринку с мандаринкой» и новогодние гулянья «Вечерок на хуторе близ…». Здесь будет и театральное представление, и Дед Мороз со Снегурочкой, и праздничная программа в фойе в формате бала-маскарада, рассчитанного на разные возрастные категории.

На сцене для участников балов разыграют популярный сюжет русской классики - «Вечерок на хуторе близ…» в жанре «новогодние гулянья».

История любви кузнеца Вакулы и красавицы Оксаны будет сделана «по намекам» Николая Гоголя, но режиссер допускает некоторые вольности в обращении с исходным текстом, обещая необычные сюжетные повороты.

Чем все кончится? Интересно, совпадет ли окончание истории с гоголевским? Хотите узнать - приходите на новогоднюю вечеринку.

По окончании спектакля в фойе театра продолжатся народные гулянья с Дедом Морозом и Снегурочкой, праздничным застольем, которое можно заказать заранее.

- С вас карнавальные костюмы и отличное настроение! - говорят в театре.

25 - 26 декабря - «Вечеринка с мандаринкой»

27 - 30 декабря - «Вечерок на хуторе близ…»

Театр драмы

Ул. Молодежная, 15, тел. (3852) 36-97-13

Цена билета: 300 - 500 рублей

Новый год с бородой

В Новый год всем хочется чудес! Вот и Нюра, героиня новогоднего концерта, мечтает о чем-то необычном, волшебном, праздничном. И чудо происходит: девушка встречает самого Деда Мороза. Он готов исполнить любое ее желание, да, на беду, появляется проказник Черт. Все ему, рогатому, мало: когда-то давным-давно месяц с неба стащил, а теперь на дедморозовские посох и бороду покусился…

«Новый год с бородой» подарит вам целый вечер прекрасного настроения. А что еще нужно накануне самого долгожданного зимнего праздника?

22, 23, 27, 28, 29, 30 декабря

Театр музыкальной комедии

Пр. Комсомольский, 108, тел. (3852) 50-50-85

Цена билета: 500 - 800 рублей

Елки-палки шоу

"Елки-палки шоу"

Музыкальный театр продолжает добрую традицию празднования Нового года в стиле варьете! «Елки-палки шоу» - это эксклюзивная новогодняя шоу-программа в формате «Голубого огонька» на малой сцене театра. В этом году программу вновь будет вести Арсен Митичашвили!

Вас ждет: эксклюзивная новогодняя шоу-программа, Дед Мороз и Снегурочка, SUPERдискотека, шоу-группа VIVA и множество сюрпризов и подарков. И, конечно, любимые артисты театра на малой сцене!

При покупке билета обязателен заказ столика и меню по тел. 8-913-090-0827.

С 21 по 30 декабря

Театр музыкальной комедии

Пр. Комсомольский, 108, тел. (3852) 50-50-85

Цена билета: 1500 рублей