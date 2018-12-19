На Алтае серийного насильника поймали через 17 лет

Тело 20-летней Любы нашли в Новоалтайске в сентябре 2001 года. Изнасилованная и задушенная девушка лежала у гаражей за магазином «Юбилейный» по Октябрьской улице.

Как оказалось, в тот вечер она с подругой возвращались со встречи – девчонки гуляли втроем допоздна в местном кафе. По дороге домой встретили молодого человека, разговорились. 23-летний парень пошел провожать их. У подъезда дома они расстались. Девушки поднялись в квартиру, Люба расстелила подруге постель, а сама спустилась на улицу к новому знакомому. Больше живой ее никто не видел. Как потом во время следствия рассказал подозреваемый Владимир С., они пошли купить спиртного:

- Проходя мимо гаражей, девушка предложила переспать. Конечно, я согласился.

По словам убийцы, во время близости девушка начала его оскорблять. Возможно, мужчина вспылил и начал ее душить, а когда очнулся, девушка была мертва.

Вот только место преступления говорило о том, что шла борьба. У 20-летней девчонки был сломан каблук, все тело в ссадинах. Следователям удалось установить, что перед тем, как насиловать девушку, мужчина ее жестоко избил.

После этого убийца залег на дно, Любу похоронили, а дело так и осталось не раскрытым.

Изнасилование девственницы

Насильник объявился снова почти через три года. В том же Новоалтайске он напал на молодую девушку, но убийства не было. Маша (имя изменено – прим.авт.) возвращалась домой из кинотеатра «Космос», было около двух часов ночи. Около теплосетей к ней подошел мужчина и обхватил ее шею локтем. В руке у насильника был нож.

Он отвел ее за тепловые сети, повалил на землю, снял с нее брюки и белье, после чего изнасиловал. Как позже показала экспертиза, девушка была девственницей. Насильник скрылся с места преступления, установить его причастность удалось только в 2017 году.

Все это время Владимир был женат. Его супруга не верит, что он способен на подобное.

- Мы женаты 20 лет. Я ничего об этом не знала. Он ничего толком не может объяснить, преступление было в 2001 году. Я думаю, его подставили, - говорит Татьяна.

Кстати, первое из трех изнасилований мужчина совершил в 1994 году. Тогда он надругался над несовершеннолетней девушкой (также без убийства). За это преступление его осудили на три года.

11 лет строго режима

Убийство 20-летней Любы сотрудники краевого Следственного комитета раскрыли через 17 лет после ее смерти.

- Криминалистика не стоит на месте и развивается. Следователям удалось найти улики, доказывающие его вину, - рассказала старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю Людмила Рязанцева.

Речь идет о следах ДНК, оставленных на месте преступления еще в 1994 году. При обработке данных удалось найти совпадения. Насильника сразу задержали. На допросе он во всем сознался.

- Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с изнасилованием), - сообщили в ведомстве.