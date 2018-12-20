2018-12-20T14:04:02+03:00
Общество

В Барнауле продают автографы легенд хоккея почти за 1 млн рублей

В книге расписались Анатолий Фирсов, Валерий Харламов, Борис Михайлов, Владислав Третьяк
Дарья САВЕНКО
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За книгу с автографами просят 990 тысяч рублейЗа книгу с автографами просят 990 тысяч рублейФото: Avito.ru
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Житель Барнаула выставил в интернете объявление о продаже книги, в которой расписались легенды советского хоккея - Анатолий Фирсов, Валерий Харламов, Борис Михайлов, Владимир Петров, Александр Гусев, Владислав Третьяк и другие игроки ЦСКА.

Автографы хоккеисты оставили в книге советского писателя Георгия Маркова «Сибирь» в 1975-м году. Теперь, спустя 43 года, владелец просит за нее почти миллион - 990 тысяч рублей. В размещенном на сайте Avito.ru объявлении даже рассказали, каким образом эти автографы удалось заполучить. При этом рассказ написан от лица некой женщины, которая работала в то время пионервожатой.

- 10 сентября 1975 года команда ЦСКА проиграла "Сибири" 4:5. Я работала в средней школе пионервожатой и хотела провести хоккейный турнир среди школьников нашей школы. Призами в нем, по моей задумке, должны были стать три книги с подписями игроков ЦСКА. Утром 11 сентября я приехала на тренировку ЦСКА, подошла к их тренеру Анатолию Фирсову (он в то время был играющим тренером), рассказала об этом и передала ему три книги «Сибирь» с просьбой, чтобы в них расписались все игроки.

Вечером, после игры, я прорывалась к Фирсову, но очень было трудно, мешали милиционеры. Я разревелась, мне было тогда 18 лет. Неожиданно меня, зареванную, увидел Фирсов. У него в руках были три мои книги и он отдал их мне. Вторую игру ЦСКА уже выиграли у "Сибири". Они, кстати, вечером улетали в Москву, вот поэтому я так ревела и рвалась через все преграды. Школьный турнир я не смогла провести, так как не залили каток. Поэтому книги остались моими. Две я подарила, а вот эта хранится у меня уже 43-й год, - написали в объявлении.

Возможно, эта книга станет настоящей находкой для поклонников советского хоккея, ведь многих, расписавшихся в ней, уже нет в живых.

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