Джастас Уолкер о страхе перед прививками: «Люди занимаются эмоциональным онанизмом»

Американский фермер Джастас Уолкер, известный как «Веселый молочник», рассказал о своем отношении к вакцинации. По его словам, люди занимаются «эмоциональным онанизмом», пугая друг друга рассказами о побочных эффектах и подорванном здоровье детей, просмотром новостей и тд.

Напомним, "Веселый молочник" Джастас Уолкер перебрался в Алтайский край из Красноярского в 2016 году. Свое прозвище он получил после того, как обсмеял введение санкций в интервью каналу «Россия 1». Сейчас он ведет хозяйство в Солонешенском районе.

"Веселый молочник" Джастас Уолкер о санкциях.Американско-сибирский фермер о санкциях. "... Потому что не будет вашего итальянского сыра. А-ха-ха." 0:12

- У меня умеренное отношение к прививкам. Мне кажется, это борьба лучшего против хорошего. Не хочешь, чтобы твоему ребенку ставили их, прими решение и забери его из школы, - говорит фермер.

По мнению Уолкера, в жизни есть гораздо больше проблем, чем массовая вакцинация детей в школах:

«Я думаю, не надо отправлять детей в школу.

Надо не кормить их сахаром и всякими ядами.

Надо дать детям выспаться.

Надо, чтобы у детей были домашние режим, сон и питание.

Надо, чтобы мама была дома и смогла бы дать детям тепло и уют.

Надо, чтобы дети меньше играли в компьютерах и больше на улице.

Надо, чтобы дети делали меньше домашних заданий и больше играли в развивающие игры (палки, песок, глина, камни, деревья).

Надо, чтобы дети видели, как их родители любят друг друга и готовы жертвовать друг ради друга.

И только тогда будет понятно, что делать с прививками».

Уолкер живет на свежем воздухе и не боится инфекцийФото: Из личного архива героя публикации

Кстати, своих детей Джастас Уолкер прививает выборочно – у них есть прививки от столбняка, бешенства, полиомиелита, энцефалита.

- Это основные вещи. Мы не ходим в садик, школу, риск от чего-то заболеть ниже, чем у тех, кто постоянно в контакте с большим количеством людей, - говорит Уолкер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Веселый молочник» на Алтае заболел энцефалитом после укуса клеща

– Я очень слаб, плохо себя чувствую. Мне трудно говорить. Большое спасибо за беспокойство! – это все, что сказал нам Джастас Уолкер, когда мы дозвонились до него. После этого он сбросил вызов (подробнее)

Американский фермер Джастас Уолкер построил на Алтае деревянный молочный цех

Производственное здание снаружи выглядит как типичный купеческий дом, но внутри таит современную каркасную технологию. При этом жить с женой Ребеккой и ребятишками он продолжает в маленькой хибарке — видимо это для него не главное (далее).