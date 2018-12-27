Салюты на Новый год 2019 в Барнауле

Праздничные фейерверки в честь Нового года 2019 состоятся в Барнауле 29 декабря. В этот день пройдет открытие всех снежных городков.

Ленинский район

Администрация Барнаула рапортует о готовности принять гостей в снежном городке Ленинского района. Как и в прежние годы, он разместился на площади Мира. Его главным украшением является огромная искусственная ель. Помимо этого можно встретить светящиеся деревья, а над всей этой красотой натянут световой потолок.

Кстати, позаботились здесь и о безопасности детей: ступени горок покрыли антискользским покрытием.

Открытие всей этой красоты состоится в один день со всем городом, то есть 29 декабря. Начало праздника в 17 часов, а вот красочный музыкальный фейерверк озарит небо в 18.00.

Индустриальный район

Завершен монтаж елки и в Индустриальном районе. Она находится в парке «Лесная сказка» (ул.Энтузиастов, 10а). Специально к ее открытию здесь подготовили праздничную программу. Она также начнется в пять часов вечера и завершится салютом в 18.00.

Помимо этого, для тех, кому не сидится дома, 2 января в зоопарке состоится еще один праздник. Он будет посвящен приходу года Свиньи. Начало в 12 часов. Организаторы обещают напоить всех желающих горячим чаем и угостить печеньем.

Отдельный праздник состоится в микрорайоне Новосиликатный (ул.Новосибирская, 16в). Чтобы поводов для радости было больше, здесь открытие снежного городка состоится на день раньше – 28 декабря. Программа «Наш чудесный Новый год» начнется в 19.00, а завершится фейерверком в 20.00.

Октябрьский район

Снежный городок Октябрьского района расположился на площади перед ДК «Трансмаш» (пр. Ленина, 152). Здесь можно найти, пожалуй, если не самую большую горку Барнаула, то одну из них – это уже точно!

Конечно же, не обойдется без главного атрибута Нового года – огромной светящейся елки, а также Деда Мороза и Снегурочки. Праздничная программа «Ёлка в гости всех зовет» стартует в 17 часов. Начало фейерверка в 18.00.

Кстати, напоминаем, что на время проведения праздника будет ограничено движение транспорта у ДК «Трансмаш».

Центральный район

Снежный городок самого старого района Барнаула – Центрального располагается в поселке Южный, у одноименного Дворца культуры (ул.Чайковского, 21). Несмотря на то, что ранее местную елку сдуло, сейчас она на прежнем месте, и красива как никогда.

Торжественное открытие ледового городка тоже состоится 29 декабря в 17.00. Через час после него грянет фейерверк.

Кстати, на период с 1 декабря по 14 января подъезды к площади также перекроют.

Главный фейерверк Барнаула

Открытие главной городской елки и снежного городка на площади Сахарова, начнется одномоментно со всеми районами – в предстоящую субботу, 29 декабря, в 17.00. В программе праздника - песни, пляски, хороводы. Также здесь проходит выставка ледяных фигур, а для детей работают аттракционы и залиты горки.

По словам организаторов, на площади Сахарова состоится самый продолжительный и красочный салют. Согласно ранее подписанному контракту, он должен продлиться не менее 3,5 минут.