«Человек и закон» об истощенной Кристине Корягиной: она послужит живым укором девочкам-дурочкам

Кристина Корягина из Барнаула, которая страдает анорексией, стала одной из героинь программы «Человек и закон» на Первом канале. Она вышла в эфир 14 декабря. Авторы задались вопросами: кому нужны такие эталоны красоты, которые могут вогнать в гроб? Как бороться с этой болезнью и победить дурные стереотипы? И довольно резко высказались о тех, кто встает на путь диет.

- Женская красота. Вот скажите мне, кто решил, что та красивая, а та нет? – вопрошает ведущий Алексей Пиманов. - Главный редактор очередного гламурного журнала, где публикуются идиотские статьи о красоте? Или семейный психолог с рассуждениями о том, как достичь семейного счастья? Правда, у самого психолога катастрофа в личной жизни. Но других-то учить легче.

(Сюжет об анорексии с 37-й мин. 52 сек.):

Передача "Человек и Закон" об анорексии. Первый канал. .Видео с youtube.com.

Начинается сюжет с истории близняшек, которая потрясла всю страну. Напомним, 14-летних девчонок Дашу и Машу из Липецка, весивших по 50 кг, в модельном агентстве попросили похудеть еще - чтоб скулы торчали. А сестры начали и не смогли остановиться. В итоге Маша сбросила вес до 40 кг, а Даша аж до 36 (это при росте обеих 178 см)! В итоге их организм настолько истощился, что подростки впали в кому на три дня. Сейчас они находятся в Москве, где за ними присматривает небезызвестная Мария Кохно – экс-участница «Дома-2», скрипачка, модель, которая тоже страдала анорексией, но вылечилась и теперь помогает справиться с недугом другим.

- Выглядели девчонки ужасно – они не могли идти, Даша не держала голову, у нее были пролежни на коленях, - рассказала Мария.

Сейчас близняшки, слава богу, начали понемногу кушать.

Кристина и близняшки Даша и АняФото: Соцсети

К истории нашей землячке автор сюжета перешел после слов: «Девочки, если вы думаете: случись что, хоть в гробу буду лежать молодая, стройная и прекрасная, для вас есть очень плохая новость». И тут включается видео с истощенной Кристиной, которая рассказывает о своем весе и о том, как трудно его набрать.

- Хотите так? – продолжает автор. - Совсем недавно Кристина весила 17 килограммов. А ведь была юная, озорная, и решила щечки подкорректировать. Только-только очухалась. Причем гарантий, говорят врачи, никаких. И как ей теперь быть? Разрушен организм. Подорвана психика. Разве что послужит живым укором девочкам-дурочкам.

В передачу включено еще несколько кадров с Кристиной, где она жалуется, что не может даже воду пить, так как это больно.

Кристина с Марией Кохно. Фото: с личной страницы в Instagram Марии Кохно

Заканчивается передача довольно резкими, но отрезвляющими словами:

- Многие стараются для мальчиков, а мальчики в итоге шарахаются. Потому что всякие округлости – это «вкусно», а костям место в бульоне. Но голова уже не соображает, простите пожалуйста. Голове нужны глюкоза, сахар, а если туда заливать одну водичку, какая уж там соображаловка. Большинство экстремальных голодовок начинается с того, что муж или любимый, или подруга замечают – а что-то ты раздобрела. Наша бы воля, мы бы за слова «ты толстая» судили по статье «Незарегистрированное огнестрельное оружие». В каком -то смысле так оно и есть.

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- Хочу пожелать сестрам Маше и Даше скорейшего выздоровления: чтобы они кушали и слушали специалистов, чтобы не доводили себя до такого состояния, до какого в свое время себя довела я. Пусть строят свою жизнь, карьеру и просто радуются даже лучику солнца. Выздоравливайте! И я буду с вами тоже стараться выздоравливать, - сказала Кристина (подробнее)