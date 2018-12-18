Трагедия на свадьбе: На Алтае пьяный гость зарезал односельчанина

Свадьба в селе Верх-Ябоган Усть-Канского района закончилась трагедией – 29-летний парень зарезал односельчанина. ЧП произошло 15 декабря в сельском клубе.

Верх-Ябоган – высокогорная деревушка в Республике Алтай, где живут чуть больше 100 человек. Свадьбу отмечали всей деревней, позвали на нее и Аржана Сайдутова (имя изменено – прим.авт.), хотя все знали, что парень от нескольких рюмок спиртного теряет голову и становится агрессивным. Пару лет назад на подобной гулянке он начал палить из ружья по машинам. К счастью, тогда никто не пострадал.

На этот раз Аржана накрыло ближе к вечеру, сначала он начал задирать гостей, пытаясь вовлечь их в драку, но на провокации никто не велся.

- После того, как присутствовавшие стали делать ему замечания, пытаясь успокоить его, мужчина сходил к себе домой, откуда принес охотничий нож, - рассказали в республиканском Следственном комитете.

Когда Аржан снова вернулся на свадьбу, его попытался успокоить 40-летний родственник молодоженов. Мужчина просил алтайца не портить праздник, но тот вдруг выхватил нож и вонзил его в грудь мужчины. От полученных ран мужчина скончался на месте.

Аржан сбежал с места преступления, но его вскоре задержали. Против него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

- Расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также обстоятельств, способствовавших совершению расследуемого преступления, - сообщили следователи.