Расписание ОГЭ-2019 в Алтайском крае

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки опубликовала расписание основного государственного экзамена (ОГЭ) на 2019 год.

Никаких серьезных отличий от прошлого года в расписании нет. ОГЭ для выпускников 9-х классов пройдет в три этапа: досрочный (с 22 апреля по 14 мая), основной (с 24 мая по 2 июля) и дополнительный (с 3 по 21 сентября).

До 1 марта 2019 года школьникам необходимо определить, какие два экзамена они хотят сдать дополнительно. Обязательными для сдачи, как и прежде, являются русский язык и математика.

Досрочный период ОГЭ в 2019 году (с 22 апреля по 14 мая)

22 апреля (пн) – математика

24 апреля (ср) – история, биология, физика, география, иностранные языки

26 апреля (пт) – русский язык

29 апреля (пн) – информатика и ИКТ, обществознание, химия, литература.

Резервные дни ОГЭ в 2019 году

6 мая (пн) – математика

7 мая (вт) – история, биология, физика, география, иностранные языки

8 мая (ср) – русский язык

13 мая (пн) – информатика и ИКТ, обществознание, химия, литература

14 мая (вт) – по всем учебным предметам.

Основной этап ОГЭ в 2019 году (с 24 мая по 2 июля)

24 мая (пт) – иностранные языки

25 мая (сб) – иностранные языки

28 мая (вт) – русский язык

30 мая (чт) – обществознание

4 июня (вт) – обществознание, информатика и ИКТ, география, физика

6 июня (чт) – математика

11 июня (вт) – литература, физика, информатика и ИКТ, биология

14 июня (пт) – история, химия, география.

Резервные дни ОГЭ в 2019 году

25 июня (вт) – русский язык

26 июня (ср) – обществознание, физика, информатика и ИКТ, биология

27 июня (чт) – математика

28 июня (пт) – география, история, химия, литература

29 июня (сб) – иностранные языки

1 июля (пн) – по всем предметам

2 июня (вт) – по всем предметам.

Дополнительный период ОГЭ в 2019 году (с 3 по 21 сентября)

3 сентября (вт) – русский язык

6 сентября (пт) – математика

9 сентября (пн) – история, биология, физика, география

11 сентября (ср) – обществознание, химия, информатика и ИКТ, литература

13 сентября (пт) – иностранные языки.

Резервные дни ОГЭ в 2019 году

16 сентября (пн) – русский язык

17 сентября (вт) – история, биология, физика, география

18 сентября (ср) – математика

19 сентября (чт) – обществознание, химия, информатика и ИКТ, литература

20 сентября (пт) – иностранные языки

21 сентября (сб) – по всем учебным предметам.

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