Расписание ОГЭ-2019 в Алтайском крае
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки опубликовала расписание основного государственного экзамена (ОГЭ) на 2019 год.
Никаких серьезных отличий от прошлого года в расписании нет. ОГЭ для выпускников 9-х классов пройдет в три этапа: досрочный (с 22 апреля по 14 мая), основной (с 24 мая по 2 июля) и дополнительный (с 3 по 21 сентября).
До 1 марта 2019 года школьникам необходимо определить, какие два экзамена они хотят сдать дополнительно. Обязательными для сдачи, как и прежде, являются русский язык и математика.
Досрочный период ОГЭ в 2019 году (с 22 апреля по 14 мая)
22 апреля (пн) – математика
24 апреля (ср) – история, биология, физика, география, иностранные языки
26 апреля (пт) – русский язык
29 апреля (пн) – информатика и ИКТ, обществознание, химия, литература.
Резервные дни ОГЭ в 2019 году
6 мая (пн) – математика
7 мая (вт) – история, биология, физика, география, иностранные языки
8 мая (ср) – русский язык
13 мая (пн) – информатика и ИКТ, обществознание, химия, литература
14 мая (вт) – по всем учебным предметам.
Основной этап ОГЭ в 2019 году (с 24 мая по 2 июля)
24 мая (пт) – иностранные языки
25 мая (сб) – иностранные языки
28 мая (вт) – русский язык
30 мая (чт) – обществознание
4 июня (вт) – обществознание, информатика и ИКТ, география, физика
6 июня (чт) – математика
11 июня (вт) – литература, физика, информатика и ИКТ, биология
14 июня (пт) – история, химия, география.
Резервные дни ОГЭ в 2019 году
25 июня (вт) – русский язык
26 июня (ср) – обществознание, физика, информатика и ИКТ, биология
27 июня (чт) – математика
28 июня (пт) – география, история, химия, литература
29 июня (сб) – иностранные языки
1 июля (пн) – по всем предметам
2 июня (вт) – по всем предметам.
Дополнительный период ОГЭ в 2019 году (с 3 по 21 сентября)
3 сентября (вт) – русский язык
6 сентября (пт) – математика
9 сентября (пн) – история, биология, физика, география
11 сентября (ср) – обществознание, химия, информатика и ИКТ, литература
13 сентября (пт) – иностранные языки.
Резервные дни ОГЭ в 2019 году
16 сентября (пн) – русский язык
17 сентября (вт) – история, биология, физика, география
18 сентября (ср) – математика
19 сентября (чт) – обществознание, химия, информатика и ИКТ, литература
20 сентября (пт) – иностранные языки
21 сентября (сб) – по всем учебным предметам.
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