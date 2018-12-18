Расписание ЕГЭ-2019 в Алтайском крае

До ЕГЭ-2019 осталось меньше полугода, и выпускники усиленно готовятся к оценке их знаний.

В 2019 году расписание государственной итоговой аттестации для выпускников 11 классов не претерпит серьезных изменений по сравнению с прошлым годом. Традиционно ЕГЭ пройдет в три этапа: досрочный (с 20 марта по 10 апреля), основной (с 27 мая по 1 июля) и дополнительный (с 3 по 20 сентября). Также предусмотрены резервные дни.

До 1 февраля 2019 года школьник должен определиться, по каким предметам он хочет сдавать ЕГЭ и подать соответствующее заявление.

Досрочный период ЕГЭ в 2019 году (с 20 марта по 10 апреля)

20 марта (ср) - география, литература

22 марта (пт) - русский язык

25 марта (пн) - история, химия

27 марта (ср) - иностранные языки (устно)

29 марта (пт) - математика базовая и профильная

1 апреля (пн) - иностранные языки, биология, физика

3 апреля (ср) - обществознание, информатика и ИКТ.

Резервные дни ЕГЭ в 2019 году

5 апреля (пт) - география, химия, информатика и ИКТ, иностранные языки (устно), история

8 апреля (пн) - иностранные языки, литература, физика, обществознание, биология

10 апреля (ср) - русский язык, математика базовая и профильная.

Основной этап ЕГЭ в 2019 году (с 27 мая по 1 июля)

27 мая (пн) - география, литература

29 мая (ср) - математика базовая и профильная

31 мая (пт) - история, физика

3 июня (пн) - русский язык

5 июня (ср) - иностранные языки (письменно), химия

7 июня (пт) - иностранные языки (устно)

8 июня (сб) - иностранные языки (устно)

10 июня (пн) – обществознание

13 июня (чт) - биология, информатика и ИКТ.

Резервные дни ЕГЭ в 2019 году

17 июня (пн) - география, литература

18 июня (вт) - история, физика

20 июня (чт) - биология, информатика и ИКТ, химия

24 июня (пн) - математика базовая и профильная

26 июня (ср) - русский язык

27 июня (чт) - иностранные языки (устно)

28 июня (пт) - обществознание, иностранные языки (письменно)

1 июля (пн) - по всем учебным предметам.

Дополнительный период ЕГЭ в 2019 году (с 3 по 20 сентября)

3 сентября (вт) - русский язык

6 сентября (пт) - математика базовая

Резервные дни ЕГЭ в 2019 году

20 сентября (пт) - математика базовая, русский язык.