Расписание ЕГЭ-2019 в Алтайском крае
До ЕГЭ-2019 осталось меньше полугода, и выпускники усиленно готовятся к оценке их знаний.
В 2019 году расписание государственной итоговой аттестации для выпускников 11 классов не претерпит серьезных изменений по сравнению с прошлым годом. Традиционно ЕГЭ пройдет в три этапа: досрочный (с 20 марта по 10 апреля), основной (с 27 мая по 1 июля) и дополнительный (с 3 по 20 сентября). Также предусмотрены резервные дни.
До 1 февраля 2019 года школьник должен определиться, по каким предметам он хочет сдавать ЕГЭ и подать соответствующее заявление.
Досрочный период ЕГЭ в 2019 году (с 20 марта по 10 апреля)
20 марта (ср) - география, литература
22 марта (пт) - русский язык
25 марта (пн) - история, химия
27 марта (ср) - иностранные языки (устно)
29 марта (пт) - математика базовая и профильная
1 апреля (пн) - иностранные языки, биология, физика
3 апреля (ср) - обществознание, информатика и ИКТ.
Резервные дни ЕГЭ в 2019 году
5 апреля (пт) - география, химия, информатика и ИКТ, иностранные языки (устно), история
8 апреля (пн) - иностранные языки, литература, физика, обществознание, биология
10 апреля (ср) - русский язык, математика базовая и профильная.
Основной этап ЕГЭ в 2019 году (с 27 мая по 1 июля)
27 мая (пн) - география, литература
29 мая (ср) - математика базовая и профильная
31 мая (пт) - история, физика
3 июня (пн) - русский язык
5 июня (ср) - иностранные языки (письменно), химия
7 июня (пт) - иностранные языки (устно)
8 июня (сб) - иностранные языки (устно)
10 июня (пн) – обществознание
13 июня (чт) - биология, информатика и ИКТ.
Резервные дни ЕГЭ в 2019 году
17 июня (пн) - география, литература
18 июня (вт) - история, физика
20 июня (чт) - биология, информатика и ИКТ, химия
24 июня (пн) - математика базовая и профильная
26 июня (ср) - русский язык
27 июня (чт) - иностранные языки (устно)
28 июня (пт) - обществознание, иностранные языки (письменно)
1 июля (пн) - по всем учебным предметам.
Дополнительный период ЕГЭ в 2019 году (с 3 по 20 сентября)
3 сентября (вт) - русский язык
6 сентября (пт) - математика базовая
Резервные дни ЕГЭ в 2019 году
20 сентября (пт) - математика базовая, русский язык.