"Лавка Добра": Особенные подарки на Новый год для родных и близких

Добро – понятие абстрактное и, пожалуй, у каждого оно свое... Кто-то, его наживает, копит, чтобы через много лет довольно признать – это всё моё, моё! Кто-то и вовсе не считает добром материальные блага, его просто отдают, дарят, безвозмездно, искренне, от души. А истина, как водится, где-то посередине. Потому что одно может служить другому.

Несколько лет назад барнаульцы Николай и Инна Алексеевы придумали, как помочь членам Новоалтайского отделения всероссийского общества слепых. Они научили слабовидящих и незрячих людей плести авоськи. Да-да! Те самые незамысловатые хозяйственные сумки из советского прошлого. Вроде простая вещь, безделица, а скольким людям помогла…

Алтайская авоська

В центре Барнаула открылся особенный магазин сувенирной продукцииФото: Олег УКЛАДОВ

Часто инвалиды, даже имея потенциальные возможности активно участвовать в жизни общества и тем более работать, просто не могут их реализовать. Трудовая изоляция, предвзятое отношение работодателей заставляют ощущать себя обузой для окружающих. А ведь многие из них имеют непреодолимое желание полноценно жить и работать. Проект Алексеевых «Алтайская авоська» позволил людям с ограниченными возможностями почувствовать себя задействованными и получать деньги от реализации плетеных сумок.

– Вы бы знали, как преображаются наши мастера! Один из участников проекта рассказал нам, что раньше один день был похож на другой, не было каких-то особых целей или занятий. А сейчас понимает, что может сам приносить пользу семье. Не просто государство, мол, мне пенсию начислит – а своими руками заработаю, - объясняет Николай Николаевич. – Да и наши покупатели знают, что, купив одну сетку-авоську, они оплачивают часовой труд человека с ограниченными возможностями. Вроде и в хозяйство нужную вещь приобретают, и к доброму делу становятся причастными.

Постепенно «Алтайская авоська» выросла в нечто большее.

От сумки к лавке

В центре Барнаула открылся особенный магазин сувенирной продукцииФото: Олег УКЛАДОВ

В прошлом году на территории барнаульского аэропорта Алексеевы открыли небольшой магазинчик. В их «Лавке Добра» продавались теперь уже не только хорошо знакомые всем авоськи, но и другая продукция ручной работы. Керамические изделия, украшения из бисера, вышивки, картины на холсте, изготовленные людьми с ограниченными возможностями здоровья, мамами, которые воспитывают детей с расстройствами аутистического спектра.

- Изначально мы позиционировали «Лавку Добра», как исключительно социальный проект. Чтобы покупатели и гости магазина сразу понимали, что они помогают людям с особыми потребностями, - говорит Николай Николаевич. – Но время показало, что многие просто стесняются к нам подходить. Тогда вместе со своей продукцией мы стали выставлять традиционные алтайские сувениры: бальзамы, чаи и т.д. И вот тогда люди пошли - стали чаще заглядывать к нам: кто-то просто ради интереса, кто-то купить памятный подарок, кто-то скоротать время. При этом многие не только прониклись трудом инвалидов, но и оценили высокое качество изделий, насколько они добротно и профессионально сделаны!

Не так давно «Лавка добра» переехала в центр города. Просторное помещение на Молодежной, 28 позволяет разместить еще больше товаров и изделий, и даже выделить место для собственной мастерской, где можно было бы проводить выставки, мастер-классы и творческие встречи с единомышленниками.

Подарки и подарочки

В центре Барнаула открылся особенный магазин сувенирной продукцииФото: Олег УКЛАДОВ

К слову, создатели «Лавки добра» и ее многочисленные таланты хорошенько подготовились к Новогодним праздникам. Уже сегодня здесь можно купить целые сани подарков для родных и близких!

В ассортименте «доброго» магазинчика вы найдете полезные и вкусные подарочные наборы, зимние композиции и авторские подсвечники, милые валеночки и звонкие колокольчики… А уж какое здесь представлено разнообразие главного символа года – хрюшки - глаза разбегаются! В общем, есть чем полюбоваться, есть, что купить. Тем более - ценник позволяет.

В центре Барнаула открылся особенный магазин сувенирной продукцииФото: Олег УКЛАДОВ

- У нас даже девиз соответствующий: «Небольшая цена большого счастья». И это действительно так, - завершает Николай Алексеев. – Цены у нас низкие, часто символичные, но вы не представляете, сколько радости приносит создателям этих сувениров осознание, что их труды по-настоящему нравятся покупателям!

Говорят же, что Новый Год – время чудес: они повсюду, они окружают нас. И природа этих чудес совсем не мистического происхождения – а самого что ни на есть человеческого. И поверьте, каждый может стать автором чуда – просто ответив однажды добром на добро.

В центре Барнаула открылся особенный магазин сувенирной продукцииФото: Олег УКЛАДОВ

Магазин сувениров и новогодних товаров «Лавка добра»:

г.Барнаул, ул.Молодежная 28

+7-905-080-58-85

https://instagram.com/lavka_dobra_brn?utm_source=ig_profile_share&igshid=1b9i6z55fs9s

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