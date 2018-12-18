«Детка, ты секси»: девушка в кожаных шортах взбудоражила воображение мужчин

22-летняя жительница Барнаула Алина Черепанова выложила у себя в Инстаграме сексуальный танец на пилоне. «Танцы - моя страсть. Особенно в сочетании с трюками», - подписала девушка под постом.

alichkalina Танцы-моя страсть особенно в сочетании с трюками

За несколько дней видео набрало более 30 тысяч просмотров. Не удивительно. Кадры очень впечатляющие, а для мужчин так и вовсе будоражащие воображение - красивая длинноногая блондинка в кожаных шортах вытворяет у шеста то, о чем многие лишь могут мечтать.

- Ощущение, что Алина перестала подчиняться законам физики, - пишут в комментах у нее под постом.

Мужчины рассыпались в комплиментах: «Это не девушка, это мечта», «Просто бомба», «Детка, ты секси», «Хороша чертовка» и т.д. Было несколько тех, кто даже предложил выйти за него замуж:

- Выходи за меня! – пишет один из подписчиков

- Прям щас бы замуж забрал! Ты очень крутая, давно за твоим инстаграмом слежу! – комментирует другой.

Кстати, танцовщица не замужем. Но к таким предложениям руки и сердца относится с иронией:

- Меня это забавит! – говорит Алина.

Танцами она занимается 5 лет. Но на пилон пришла случайно:

- Я просто не знала, что это такое, и решила попробовать за компанию с нашим танцевальным коллективом, - говорит Алина.

Во время выступлений на сцене случалось всякое. Например, однажды перед выходом на сцену отлетела лямка, которая полностью держала верх костюма.

- Хорошо, что рядом была подруга, которая магическим образом быстро нашла нитки и иголку и в считанные секунды зашила, - вспоминает танцовщица.

Досье КП

Алина Черепанова

Возраст: 22 года

Рост: 158 см

Вес: 48 кг

Образование: незаконченное высшее (учится на филолога в педагогическом вузе)

Место работы: тренер в «Магис Плаза» и студии полденс Alis.

Девиз по жизни: Визуализируй! Все, о чем я думаю, постепенно сбывается.

Семейное положение: не замужем.