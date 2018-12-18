2018-12-19T09:34:06+03:00
Общество

«Детка, ты секси»: девушка в кожаных шортах взбудоражила воображение мужчин

Под видео с ее откровенным танцем посыпались предложения руки и сердца
Ольга ВЕДЕРНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments22
Алина ЧерепановаАлина Черепанова
Изменить размер текста:

22-летняя жительница Барнаула Алина Черепанова выложила у себя в Инстаграме сексуальный танец на пилоне. «Танцы - моя страсть. Особенно в сочетании с трюками», - подписала девушка под постом.

alichkalinaalichkalina
Танцы-моя страсть особенно в сочетании с трюками
2733 отметок «Нравится»120 комментариевInstagram

За несколько дней видео набрало более 30 тысяч просмотров. Не удивительно. Кадры очень впечатляющие, а для мужчин так и вовсе будоражащие воображение - красивая длинноногая блондинка в кожаных шортах вытворяет у шеста то, о чем многие лишь могут мечтать.

- Ощущение, что Алина перестала подчиняться законам физики, - пишут в комментах у нее под постом.

Мужчины рассыпались в комплиментах: «Это не девушка, это мечта», «Просто бомба», «Детка, ты секси», «Хороша чертовка» и т.д. Было несколько тех, кто даже предложил выйти за него замуж:

- Выходи за меня! – пишет один из подписчиков

- Прям щас бы замуж забрал! Ты очень крутая, давно за твоим инстаграмом слежу! – комментирует другой.

Кстати, танцовщица не замужем. Но к таким предложениям руки и сердца относится с иронией:

- Меня это забавит! – говорит Алина.

Танцами она занимается 5 лет. Но на пилон пришла случайно:

- Я просто не знала, что это такое, и решила попробовать за компанию с нашим танцевальным коллективом, - говорит Алина.

Во время выступлений на сцене случалось всякое. Например, однажды перед выходом на сцену отлетела лямка, которая полностью держала верх костюма.

- Хорошо, что рядом была подруга, которая магическим образом быстро нашла нитки и иголку и в считанные секунды зашила, - вспоминает танцовщица.

Досье КП

Алина Черепанова

Возраст: 22 года

Рост: 158 см

Вес: 48 кг

Образование: незаконченное высшее (учится на филолога в педагогическом вузе)

Место работы: тренер в «Магис Плаза» и студии полденс Alis.

Девиз по жизни: Визуализируй! Все, о чем я думаю, постепенно сбывается.

Семейное положение: не замужем.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Владислав Шестаков: "ГИЛС сегодня ассоциируется со знаком качества в сфере производства лекарств"
Директор Государственного института лекарственных средств и надлежащих практик рассказал, как осуществляется контроль за выпуском поставляемых в Россию зарубежных препаратов, и какие нарушения наши эксперты выявляют чаще всего
Добровольный отзыв средств для очищения «Момент ГЕРМЕНТ СТОП Плесень»
Производитель средства «Момент ГЕРМЕНТ СТОП Плесень» 500 мл объявил об отзыве данного продукта и распространил обращение к потребителям, в котором рекомендует прекратить его использование в случае, если он уже был приобретен в торговых сетях
Губернатор Алтайского края Виктор ТОМЕНКО: «Если увидите где продукцию «Алтайские продукты + 100 к здоровью», смело покупайте. Качество гарантируем»
На Новый год все места в санаториях и на турбазах Алтайского края уже забронированы, но летом на Алтае пройдет фестиваль в честь Года театра в России и 90-летия со дня рождения Василия Шукшина
Новости 24
В сквере им. Германа Титова начал работать каток
Приставы арестовали половину автомобиля и пытаются ее продать на торгах
20 декабря в Алтайском крае ухудшится погода
Заведующая барнаульского детсада пойдет под суд за «мертвые души»
Власти Барнаула рассказали, когда стартует прием документов на перевод в школу №135
День Николая Чудотворца празднуется 19 декабря
Случайный прохожий помог доказать вину пьяного водителя
Детская команда КВН «120dB» завершила победами уходящий год
«Алтайэнерго»: на территории края не должно быть бесхозных энергообъектов
Жительница Змеиногорска убила сожителя и сама позвонила в полицию
Белокуриха получила более 18 млн рублей курортного сбора
Алтайский край засветился в антирейтинге по просроченным кредитам
В уголовном деле на барнаульский лицей №101 появились новые факты
Студенческий спасательный отряд появится на Алтае
Наивная пенсионерка передала мошенникам данные трех банковских карт