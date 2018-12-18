Упал, очнулся, гипс: кто ответит за сломанную ногу

Барнаульцы жалуются на скользкие дороги и тротуары возле автобусных остановок. Так, в минувшее воскресенье местная жительница встретила свое утро в травмпункте. Она шла на остановку к троллейбусу, не удержалась и упала. По словам очевидцев, водитель и пассажиры сразу пришли ей на помощь, вызвали ДПС и медиков. Пострадавшую с переломом ноги увезли в больницу.

Горожане то и дело в пабликах пишут о подобных случаях:

- На остановке «Цум» со стороны АлтГТУ невозможно подойти к автобусу – общественный транспорт не заезжает полностью в остановочный карман, поэтому приходиться идти к нему по очень скользкому льду. А если это час пик, то обязательно найдутся те, кто расталкивают остальных в надежде занять свободное место, - написал Руслан Петренко.

- Складывается ощущение, что остановки совершенно не посыпают песком и солью. Стоишь, ждешь автобус и боишься хоть шаг сделать, потому что легко поскользнутся и упасть головой на бордюр или под автобус залететь, - отмечает Светлана Соколова.

Куда писать?

Падения на льду часто заканчиваются переломами. Как правило, пострадавшие отправляются на больничный. И лишь некоторые пытаются добиться компенсации материального и морального вреда. Так, буквально месяц назад разрешилось дело, которое тянется уже с февраля 2017 года. Женщина поскользнулась на остановке и получила закрытую черепно-мозговую травму. За компенсацией она обратилась в суд, который обязал «Автодорстрой» выплатить пострадавшей 50 тысяч рублей, так как именно они должны были чистить территорию рядом с остановкой.

Подобные ситуации можно попробовать урегулировать в досудебном порядке, однако если вам отказывают в компенсации, можно смело обращаться в суд.

- Для начала необходимо выяснить, кто выполняет работы по уборке территории от снега и по очистке остановок от наледи. Как правило, заказчиком этих работы выступает администрация района. В этом случае можно обратиться с претензией в администрацию района, - рассказывает юрист Сергей Веселых. - В зависимости от их ответа, можно обращаться в суд, или к другому лицу - если, например, эта территория находится в ведение какого-либо МУПа.

Если падение произошло рядом с домом, то обращаться нужно в управляющую компанию, которая обязана следить за состоянием придомовой территории.

Юрист отмечает, что во время прохождения лечения после полученной травмы, важно собирать все чеки на приобретение лекарств, проезда до больницы и т.п. Эти документы пригодятся в суде.

Кому звонить?

Жители Барнаула, которых возмущает качество содержания дорог, могут обратиться с жалобой в комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула по тел.: 8 (3852) 371-601.

По вопросам ненадлежащего качества или несвоевременной уборки придомовых территорий можно обратиться в комитет жилищно-коммунального хозяйства города по телефону: 8 (3852) 370-501.

В случае бездействия обслуживающей компании можно позвонить в диспетчерские службы районных администраций:

Железнодорожный район – 62-56-95;

Индустриальный район – 47-51-83;

Ленинский район – 54-44-49;

Октябрьский район – 24-74-98;

Центральный район – 63-08-25.

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