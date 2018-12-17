Что делать, чтобы елка не осыпалась и простояла долго

В этом году продавать елки в Барнауле планируют в 72-х торговых точках, большая часть которых разместится в Индустриальном районе. Всего же в краевую столицу на реализацию привезут около 35-38 тысяч хвойных. Самую дешевую елочку сейчас можно купить за 500 рублей. Чем выше и пышнее деревце, тем оно дороже. В среднем, за живую елку придется отдать 1,5-2 тысячи рублей.

Если вы уже купили новогоднюю красавицу, то позаботьтесь, чтобы она не осыпалась до главной ночи года. Для этого специалисты советуют соблюдать простые правила.

Подержите елку в закрытой лоджии

- Прежде чем поставить принесенное с мороза дерево в доме, нужно подержать его в прохладном месте, например, на закрытой лоджии, иначе – иголочки быстро осыплются, - рассказывает лесник Николай Уманчук. –

Поливайте песок

- Живую елочку или сосну желательно поместить в ведро с песком и постоянно увлажнять его. В комнате, где стоит дерево, воздух должен быть влажным, иначе дерево быстро засохнет, - также советует Николай Уманчук.

Кстати, за сутки елка может выпивать от 0,5 до 3 литров воды - в зависимости от ее размера.

Обрызгивайте ветки

Специалисты советую каждый день обрызгивать веточки елки водой из пульверизатора. Однако будьте аккуратны, делать это нужно, когда гирлянды выключены.

Подкормите сладеньким

А еще говорят, что пихтовые любят сладкую водичку, поэтому новогоднее деревце можно подкармливать сахаром. Главное – соблюдать пропорции – на один литр воды 3-4 ч.л. сахара

Аспирин в помощь

На некоторых форумах народ советует делать раствор сахаром и аспирином: на 1 литр воды - 1 таблетку аспирина и 3 столовых ложки сахара. По мере необходимости подливайте в ведро с новогодней красавицей этот раствор.

Монетки

Медные монетки (можно использовать и медную проволоку) также помогут продлить жизнь новогодней красавицы. Положите монетки в ведро с елкой - металл обеззараживает воду.

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На этой неделе в Барнауле откроются елочные базары. Однако далеко не все отдают предпочтение живым деревьям – стоят они недолго, стоят дорого и не пахнут. Именно поэтому в последние годы популярность перешла к искусственным деревьям. Как выбрать безопасную елочку себе домой, выяснила «Комсомолка» (подробнее).