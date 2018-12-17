Кончилось топливо и промокли ноги: потерявшийся на снегоходе парень жег масло, чтобы согреться

Потерявшийся во время прогулки на снегоходе барнаулец почти сутки провел на морозе. В машине кончилось топливо, мужчина промочил ноги, угодив в промоину, а его телефон полностью разрядился. На его поиски подняли спасателей и местных жителей. Среди поисковиков был охотник, тесть пропавшего мужчины, он-то и сумел отыскать его следы.

Теща пропавшего мужчины о поисках 00:00 00:00

Все произошло еще 9 декабря, но известно об этом стало только сейчас. 35-летний барнаулец приехал к родителям жены в поселок Верх-Жилино Косихинского района. Стояла ясная морозная погода и Дмитрий (семья просила не называть его фамилию – прим.авт.) решил прокатиться на снегоходе. Прогулка не должна была занять и часа.

Фото: Пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

- У нас внук гостил, они приехали за ним. Дима решил прокатиться по округе, но видимо увлекся – местности он совсем не знает. Через несколько часов позвонил, обрисовал местность, сказал, что немножко заблудился, - рассказала теща Дмитрия Надежда Григорьевна.

Пропавшего парня начали искать сначала своими силами, но его словно след простыл – а солнце уже почти село. Родные подняли на уши полицию и МЧС – всего в спасательной операции принимали участие 40 человек.

Фото: Пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Все это время Дмитрий пытался отыскать дорогу домой. В темноте он заехал в овраг, снегоход застрял в ручье. Безуспешно пытаясь вытащить снегоход, мужчина насквозь промочил ноги. Он попытался их высушить – слил остатки топлива из машины и развел огонь. С каждым часом температура воздуха опускалась все ниже. В ту ночь морозы трещали до -20.. -30 градусов.

Вне зоны доступа

Все это время его искали. Но поиски проходили не очень успешно – в кромешной темноте след постоянно терялся - в той местности полно живности, здесь часто бывают охотники на снегоходах.

- Сотовая связь отсутствовала полностью. Рельеф местности очень сложный, мы нашли место, о котором говорил мужчина в своем последнем звонке, но его там не было. Прошло много времени, и он мог находиться, где угодно, - рассказал начальник поисково-спасательного подразделения краевого ПСО Игорь Пермяков.

На следующее утро спасатели наткнулись на костровище рядом со снегоходным следом. Поиски продолжились по этому следу. В овраге спасатели нашли застрявший снегоход, рядом никого не было. Человеческие следы уходили через ручей, а дальше терялись.

Фото: Пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

- Это оказались места лежки лосей, которые затоптали следы пропавшего, - рассказали спасатели.

Обморозил ноги

Олег Титов, тесть Дмитрия, не терял надежды отыскать заблудившегося мужчину. Через несколько часов они его нашли – обессилевший он шел к железнодорожным путям. Возможно, это и спасло парня от замерзания.

- Его состояние было достаточно тяжелое, особенно сильно обморожены ноги. После оказания первичной медицинской помощи потерявшегося доставили в больницу Заринского района, - рассказали в краевом управлении МЧС.

Сейчас Дмитрий по-прежнему находится в больнице, несмотря на сильное обморожение, он идет на поправку. Врачи говорят, еще бы несколько часов и ноги бы не спасли.

- Спасибо мужикам, которые помогали его искать, хорошо поработали. Столько пережили все, до сих пор руки от переживаний трясутся, - говорит родственница парня Надежда Григорьевна.