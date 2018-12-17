Опубликовано видео падения двух мотопарапланеристов

Появилось видео падения двух мотопарапланеристов в Барнауле. ЧП произошло в воскресенье, 16 декабря, в Казенной Заимке, которую используют как площадку для полетов.

Падение мотопараплана в Барнауле.Видео из паблика Инцидент Барнаул

Один из них закончился жесткой посадкой. Взлет пытались совершить два человека. На записи видно, как дельтаплан летит сначала на линию электропередач, но в последний момент сворачивает и цепляется за дерево. Одному из пострадавших понадобилась помощь врачей. По предварительным данным, сломаны ноги и кости таза.

После происшествия транспортная прокуратура начала проверку.

- На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Организована общенадзорная проверка. Установлено, что двое молодых людей на личном мотопараплане производили полеты в пригороде Барнаула. Они не рассчитали траекторию полета, зацепившись за дерево, упали на землю. Сейчас мы проводим проверку на предмет соблюдения требований воздушного законодательства. По ее результатам примут решение, - сообщил транспортный прокурор Барнаула Александр Лебедкин.

Пилоту может грозить штраф или даже уголовная ответственность в зависимости от обстоятельств и вреда здоровью. Степень тяжести пока не определена.