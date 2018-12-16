Жена «полицейского с Рублевки»: Если вам надо «подзарядить батарейки», срочно поезжайте на Алтай

Звезда телеканала ТНТ Светлана Суханова родилась в Алтайском крае, но прожила здесь недолго. С годами ее любовь к этому региону только крепчает и все благодаря творчеству.

- Когда мне было два года, мы всей семьей переехали в Ленинград, поэтому я ничего не помню. Потом уже, когда была постарше, мы ездили к бабушке, в деревеньку среди бескрайних просторов, - рассказывает Светлана. – Когда едешь по тем дорогам, среди полей, сразу в голове начинает звучать песня «Степь, да степь кругом...». Только в 2011 году, когда на Алтае проходили съемки сериала «Пока цветет папоротник», я вдруг ощутила, что «вернулась домой»! Первозданная природа, красивейшие озера, реки, горы, прекрасные люди – это было потрясающе! Алтай – это сильное энергетическое место, и, если вам надо «подзарядить батарейки», срочно поезжайте туда. Там сбываются заветные желания.

Это на самом деле так. О Светлане Сухановой, как об актрисе стало известно только семь лет назад. Тогда барнаульский режиссер Евгений Бедарев приступил к съемкам своей очередной картины – «Пока цветет папоротник». Изначально это должен был быть фильм, но уже в процессе стало понятно, что материала слишком много и так появился целый сериал. Романтический, милый, мистический и сказочный – таким он запомнился широкой публике.

Кстати, именно благодаря «Папоротнику» зрители узнали и о другом, ныне бешено популярном актере - Александре Петрове. И вот, спустя несколько лет, они со Светланой вновь встретились на одной съемочной площадке.

Впрочем, чаще всего Суханову можно увидеть в кадре с ее киношным мужем – Сергеем Буруновым. В сериале «Полицейский с Рублевки» он исполняет роль полковника полиции Владимира (Володи) Яковлева. По словам Светланы, ей было просто войти в роль сотрудника правоохранительных органов.

- Войти в роль было легко, тем более в паре с таким партнером, как Сережа Бурунов. Он всегда двигатель сцены, за ним только и успеваешь подхватывать! Моя Наташа – покорная, добрая, доверчивая и местами наивная. Но самое главное – Володя для нее идеален во всем, она его безумно любит! И ради него может повернуть горы вспять, - говорит актриса.

- Каким был самый запоминающийся момент со съемок сериала?

- Самый для меня запоминающийся момент – это сцена в гей театре. Это было так смешно! Я кололась на каждой фразе! А с какой серьезностью Сережа играл эту сцену! Я не могла сдержать смех. Пару дублей запорола. Вообще, играть с Сережей – это всегда непредсказуемо, потому что он искрометный импровизатор. Для меня это огромная актерская радость.

Помимо съемок, Светлана также служит в театре. Так в театре «Комедианты» она попробовала себя в роли режиссера и поставила спектакль для детей - «Карлсон».

- Это была полнейшая авантюра. Все делала по наитию, как подсказывало воображение. В результате получился добрый и душевный спектакль. Дети довольны, а это самая главная победа, значит все правильно, значит все не зря, потому что дети самый искренний зритель, их не обманешь! А этот опыт показал мне, что в творчестве не существует никаких границ. Любая твоя фантазия становится реальностью! И это самое крутое чувство! – признается девушка.

Кстати, уже совсем скоро все смогут увидеть Светлану Суханову на большом экране. 20 декабря в прокат выходит полнометражный фильм «Полицейский с Рублевки».

- Рекомендую посмотреть, потому что это повод лишний раз улыбнуться. А улыбка, как говорится, продлевает жизнь! – говорит Светлана. - В «Новогоднем беспределе» полицейских моя героиня участвовать не будет. Она как хорошая хозяйка и любящая жена, будет занята подготовкой новогоднего стола и нарезкой оливье для любимого мужа. Но даже поход в магазин с Яковлевым обернется для нее очередным приключением-происшествием. Советую посмотреть этот фильм всем, кто любит кино или просто хочет провести веселый вечер. В нем много юмора, экшена и позитива! Он обязательно подарит предновогоднее настроение Это 100%!

- Светлана, что бы вы пожелали землякам с Алтая в преддверии нового 2019 года?

- Желаю всем, в наступающем новом году крепкого здоровья, успехов и оптимизма! Верьте в чудеса и никогда не унывайте!