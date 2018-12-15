2018-12-15T09:37:01+03:00
Происшествия

Водитель иномарки, влетевшей в толпу людей на Алтае, попросил прощения

Мужчина сказал, что его машина попала в колею
Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Водитель иномарки, влетевшей в толпу людей на Алтае, попросил прощенияВодитель иномарки, влетевшей в толпу людей на Алтае, попросил прощенияФото: Каменские известия
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Водитель иномарки, которая накануне, 14 декабря, врезалась в остановку с людьми в Камне-на-Оби, попросил прощения у пострадавших и их родственников.

Напомним, что в результате жуткого ДТП, пострадали шесть человек. 63-летний водитель автомобиля «Тойота Спринтер» не справился с управлением. Машину занесло в группу молодых людей, которые стояли на автобусной остановке. Настоящим чудом можно считать то, что никто из пострадавших не попал в больницу.

Как пишут «Каменские известия» водитель иномарки через некоторое время после аварии сам приехал в редакцию местного издания, чтобы через газету попросить прощения у пострадавших в аварии и их родственников. Говорят, что мужчина был едва ли не в шоковом состоянии.

– Я ехал со скоростью не более 50 км/час. Буквально накануне грейдер счистил колею, но не до конца, и машину начало кидать, то вправо, то влево. И я растерялся. Потом пытался затормозить, но до людей было слишком маленькое расстояние. Все, кого я сбил, стояли спиной и не видели, что на них едет машина. Еще и еще раз прошу у всех прощения. Простите меня, – сказал мужчина.

В ГИБДД Камня-на-Оби рассказали, что водитель иномарки, влетевшей в толпу на остановке, прошел медицинское освидетельствование. У него не выявили состояние алкогольного опьянения. В настоящее время по факту ДТП возбудили административное расследование.

Что касается пострадавших, то у них множественные ушибы. У одного молодого человека есть подозрение на сотрясение головного мозга, у другого парня диагностировали растяжение голеностопного сустава.

Тем временем местные жители рассказывают, что еще до вчерашнего дня дороги в городе были не чищены. Практически везде была колея. Через несколько часов после страшной аварии все дороги в Камне-на-Оби очистили от снега.

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