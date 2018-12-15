Какие фильмы стоит посмотреть – советы барнаульского психолога

Иногда стоит покопаться в себе, пофилософствовать, задуматься о смысле жизни, об общечеловеческих ценностях. И в этом вам помогут нижеперечисленные ленты. Их своим пациентам рекомендует барнаульский медицинский психолог Анна Яурова. В основном, они предназначены для женщин, которые готовятся стать мамами. Но не помешают и всем остальным. Они дадут импульс к хорошим поступкам и, возможно, к осуществлению вашей самой заветной мечты. А еще отвлекут от ужастиков и криминальных драм, что уже само по себе хорошо для психики.

Художественные фильмы

Все возможно, детка!

Они красивы, молоды, удачливы. Супруги Сэм и Люси влюблены друг в друга и кажутся идеальной парой. И вот в какой-то момент решают обзавестись потомством и начинают активно, по графику заниматься сами знаете чем.

Но вот незадача: несмотря на изощренные попытки завести малыша, им никак не удается достичь результата. Пара переживет немало комичных и драматичных ситуаций, чтобы понять, насколько сильны их чувства.

Махабхарата

Это индийский сериал из 267 серий. Сразу предупредим: поначалу не очень впечатляет, но когда начинает раскручиваться сюжет, оторваться трудно. Говорят, что это величайший эпос всех времен и народов, позволяющий открыть путь к сакральным древним знаниям и изменить вашу жизнь раз и навсегда.

Махабхарата 2013 ТРЕЙЛЕР 2 .

В центре внимания два рода — Пандавы и Кауравы. Соперничество между ними не знает границ. Род Кауравы — средоточие зла, зависти и подлости. Род Пандавы - светлого, доброго, божественного начала. Они соперничают за власть, богатство, владение столицей страны — Хастинапур. После того, как мудрейший из рода Пандавов Юдхиштхир становится царем страны, ненависть и злоба Кауравов переходит все границы: они придумывают коварный план.

Мультфильмы

Тайна Коко

12-летний мексиканский парнишка Мигель из семьи сапожников мечтает стать музыкантом. Но его родные ненавидят музыку и считают ее проклятием рода. Дело в том, что когда-то его прапрадед оставил жену именно из-за музыки. С тех пор музыкальная тема в семье стала табу.

ТАЙНА КОКО Русский трейлер (2017).

Однажды Мигель выясняет, что между ним и его любимым певцом Эрнесто де ла Крусом, уже покойным, существует некая связь. И паренёк отправляется к своему кумиру в Страну Мёртвых, где встречает души предков.

Босс-молокосос

Семилетний фантазер Тим ревнует своего новорожденного братишку к родителям. И этот новорожденный — вовсе не простой ребенок. Он уже носит деловые костюмы и во всем видит бизнес-задачу.

Босс-молокосос - Русский Трейлер (2017).

Однажды Тим узнает о заговоре директора компании «Puppy Co», целью которого является уничтожение любви. Но одному Тиму не по силам остановить такого серьезного дельца. Мальчику придется объединиться со своим «нелюбимым» братом - боссом-молокососом, чтобы спасти родителей и вернуть порядок на Земле.

Аисты

Раньше аисты приносили детей, а теперь занимаются бизнесом - доставкой интернет-посылок. Лучший аист в курьерской службе Джуниор должен пойти на повышение, но случайно активирует машину для создания детей и получает очаровательную девочку.

Аисты - третий трейлер.

Он должен доставить малышку в семью, но чтобы об этом не узнал босс. Вместе со своей подругой, единственным человек на Горе Аистов, они отправляются в безумное и насыщенное приключение, благодаря которому семьи смогут стать полными, а аисты вернуться к своей настоящей миссии.

Документальные фильмы

Малыши

Зрителям предстоит пережить чудесное приключение и заново открыть мир вместе с четырьмя малышами - Марией из Японии, Байярджаргалом из Монголии, Хетти из США и Понихао из Намибии.

Русский трейлер фильма "Малыши".

Автор фильма Томас Бальмес установил камеры, которые в течение 18 месяцев следили за младенцами с момента их первых шагов. В картине нет ни одной постановочной сцены. Результат съемок оказался поистине впечатляющим.

Барака

Это необычный документальный фильм. В нем отсутствуют привычный сюжет, диалоги, закадровый голос. Здесь только кадры и специально написанная для фильма музыка. Тем не менее, создается непрерывная повествовательная цепочка, которая раскрывает на экране целый мир. Вы увидите самые отдаленные места на планете, объекты, смыслы, рождающиеся на стыке культур, мысли, высказанные не вслух. Фильм снимали 14 месяцев в 24 странах мира.

Барака:русский трейлер..

Самсара

Фильм, подобный ленте «Барака», представляет собой полуторачасовое путешествие по самым удивительным местам планеты. Действие «Самсары» переносит зрителя в сердце промышленных объектов и природных чудес, на священные земли и в зоны стихийных бедствий. Всего в фильме покажут 25 стран на 5 континентах.

Самсара. Русский трейлер..

Дом

Это фильм из той же серии - о божественной красоте нашей планеты и о последствиях разрушений, которые нанес своей деятельностью человек. Незаживающие шрамы, нанесенные Земле войнами, промышленным производством, экологическими катастрофами, раскрывают зрителю реальную ситуацию на Земле и заставляют задуматься – а что же мы творим со своим Домом?

Дом / Home фильм запрещенный к показу в 36 странах мира HD..

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