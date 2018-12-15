Во сколько жителям Алтайского края обойдется «Оливье» на новогодний стол

Росстат подсчитал, во сколько жителям Алтайского края обойдется приготовление салата «Оливье». Согласно исследованию, стоимость блюда, которое мы привыкли видеть на праздничном столе, составила 269 рублей 91 копейку. Наш регион с этим показателем расположился на 68-м месте из 85 субъектов федерации.

За основу эксперты взяли салат, который будет приготовлен из 400 граммов консервированных огурцов, 380 граммов горошка, 500 грамм картофеля, 200 граммов моркови, четырех куриных яиц, 300 граммов вареной колбасы, 200 граммов майонеза и 100 граммов репчатого лука.

«Комсомолка» отправилась в один из магазинов торговой сети и посмотрела, соответствуют ли подсчеты Росстата действительности (хотя бы примерно).

Более дешевые продукты можно найти, объехав несколько продуктовых магазинов или рынков.Фото: Дарья САВЕНКО

Итак, мы увидели, что:

- 1 кг немытого картофеля стоит 15,99 рублей;

- 1 кг немытой моркови – 17,99 рублей;

- 1 кг репчатого лука – 32 рубля;

- корнишоны маринованные «Bonduelle» 720 мл – 79,99 рублей;

- колбаса докторская «Сибирская продовольственная компания» (ГОСТ) 500 гр – 178 рублей;

- яйцо (С2) 10 шт – 51,99 рублей;

- зеленый горошек «Heinz» 390 гр – 49,99 рублей;

- майонез «Провансаль» 400 мл - 43 рубля.

Итого наша корзина продуктов для «Оливье» обойдется в 553,94 рубля. Однако если за основу мы возьмем то количество продуктов, которое предложил Росстат, то стоимость тазика составит чуть более 290 рублей. Это ненамного больше официальной суммы Росстата (и здесь, конечно же, стоит учитывать, что для салата можно найти и более дешевые продукты).

А как у других

Больше всех не повезло жителям Чукотки – там «Оливье» стоит 517 рублей. Кроме того, дорогой салат будет приготовлен жителями Камчатки и Ненецкого автономного округа. Они потратят 487 и 475 рублей соответственно. Меньше всего денег на салат уйдет у хозяек Белгородской области и Мордовии. Набор продуктов для «Оливье» обойдется им в 239 и 276 рублей соответственно.