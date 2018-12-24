ТОП-5 самых полезных гаджетов, чтобы согреться в морозы

Буквально через неделю наступят долгожданные новогодние каникулы, и народ с головой окунется в зимние забавы. Чтобы морозы не испортили отдых, мы составили для вас ТОП самых крутых гаджетов для борьбы с холодом. А помог в этом президент федерации рыболовного спорта Алтайского края Сергей Казанцев.

1. «Опилковые» грелки.

Эта металлическая стружка - самый бюджетный вариант. Представляют из себя пакетики, которые после вскрытия следует потрясти. После этого начинается химическая реакция: воздух попадает вовнутрь, и смесь находящаяся внутри начинает производить тепло.

Комментарий специалиста:

- Такую грелку можно сделать и своими руками. Главное – обладать определенными познаниями в химии. Однако если не уверены в себе, лучше не рисковать. Не рекомендую прикладывать такую грелку к голому телу. Лучше - между варежками или через карман, муфту. Не желательно соприкосновение с кожей – может быть ожог.

Использование: одноразовое.

Время действия: от 3 до 6 часов (в зависимости от размера и наполнения).

Температура нагревания: около 40 градусов.

Стоимость: от 25 рублей.

2. Солевые грелки.

Представляет собой гель. Перед использованием следует переломить специальную палочку, после чего начинается химическая реакция. Результатом также является тепло. После первого «сеанса» твердеет. Чтобы вернуть к исходному состоянию и в дальнейшем использовать снова, ее нужно прокипятить 5-10 минут.

Комментарий специалиста:

- Все рекомендации по использованию указаны на упаковке. К примеру, данный вид грелок боится температуры хранения до минус 8 градусов. То есть оставлять ее в бардачке машины не следует. А вот дома она может храниться очень долго.

Использование: многократное.

Время действия: от 3 до 6 часов.

Температура нагревания: около 60 градусов.

Стоимость: от 255 рублей.

3. Термомайка.

Может быть как в виде майки, так и в виде жилета, фуфайки. Внутри несколько нагревательных элементов. В комплекте идет Powerbank на 6000 Ач.

Комментарий специалиста:

- Советовал бы надевать на хлопчатобумажную футболку или термобелье, потому что на голое тело будет не совсем комфортно – температура довольно высокая. Чем меньше температуру настраиваешь, тем она дольше может проработать. Плюс заключается в том, что можно перезарядить в любой момент. Что касается использования, то она больше подходит для статичного или умеренного использования. Для активного времяпрепровождения, будь-то лыжная прогулка – нет.

Использование: многократное.

Время действия: неограниченное.

Температура нагревания: 40-50 градусов (можно выбрать необходимый режим).

Стоимость: от 3000 рублей.

4. Термостельки.

Самонагревающиеся стельки, которые вкладываются в обувь и сохраняют ноги теплыми на протяжении нескольких часов. Подходят для длительных прогулок, активного отдыха и занятий спортом на улице.

Комментарий специалиста:

- Термостельки и грелки хороши тем, что их можно использовать и не по прямому назначению. К примеру, когда я сужу соревнования по рыбалке, приходится много сидеть на месте, поэтому я вставляю эти стельки в район поясницы. Ведь когда на улице минус 20 градусов, то, как бы ты не был тепло одет, тебе все равно будет не совсем комфортно. Спортсменам в этом плане проще – они больше двигаются.

Использование: одноразовое.

Время действия: около 6 часов.

Температура нагревания: до 42 градусов.

Стоимость: от 179 рублей.

5. Стельки с подогревом.

Представляют собой обычные стельки, толщиной около 3,5 мм. Мягкие и гибкие, принимают форму стопы. Практически не доставляют дискомфорта.

Комментарий специалиста:

- Раньше у меня были модели на батарейках. Сейчас же использую на аккумуляторах. Очень удобная вещь, ведь какая бы современная обувь у вас не была, если вы не двигаетесь, то вам не совсем комфортно. Допустим, в межсезонье, когда ловишь рыбу с лодки, довольно прохладно, и такие стельки очень хорошо выручают. А еще их приятно использовать дома, когда не включили отопление, чтобы ноги не мерзли. Также можно положить ребенку под матрасик, и ему будет тепло. Также можно использовать в качестве элемента для подогрева еды, если вы едете куда-то на природу. Если разместить их в термосумке, то, по крайней мере, температура не сильно упадет.

Использование: многоразовое.

Время действия: 8-13 часов.

Температура нагревания: до 40 градусов.

Стоимость: от 1500 рублей.